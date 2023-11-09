Наверх
9 ноября 2023, новость

Звезда «Папиных дочек» рассказал о полученной на съемках контузии

Александр Олешко отметил, что кино — это «предприятие повышенной опасности»
Александр Олешко

Российский актер Александр Олешко заявил, что неоднократно рисковал здоровьем и даже жизнью, работая на съемках фильмов. Его слова приводит «Пятый канал».

Заслуженный артист России рассказал о полученной контузии во время создания сериала «Кодекс чести». «У меня даже была контузия настоящая, потому что взорвалась какая-то машина рядом, и что-то переборщили с пиротехникой. Кино — предприятие повышенной опасности, так написано в договоре», — отметил Олешко.

Другой случай, по его словам, произошел во время съемок ленты «Турецкий гамбит» — тогда его чуть не задавила лошадь. Звезда сериала «Папины дочки» не заметил, что оказался на пути несущегося животного. Актера спас постановщик фильма Джаник Файзиев, который в последний момент сумел отодвинуть артиста в сторону.

Ранее актер рассказал об отношениях с юными актрисами на съемках «Папиных дочек».

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Джаник Файзиев
Кодекс чести
Звезда «Мстителей» рассказал про восстановление после ДТП
Александр Олешко
Папины дочки
Звезда «Наследников» протаранил своей машиной стену пиццерии
Турецкий гамбит
Ирина Пегова примерила форму на съемках сериала: первые кадры
Куценко и Волкова возвращаются в «Скорую помощь»: первые кадры
Александрова и фавориты: продолжение «Екатерины» возвращается в эфир
Тарасова, Бикович и пышные балы: как снимали «Холопа 2»
Сухоруков рассказал о дерзком поведении Стоянова на съемках
Бочкарева показала Батрутдинова на съемках «Букиных»
Нелли Уварова появится в неожиданном образе в сериале: первые кадры
Безрукова рассказала об опасном инциденте на съемках в Китае
Дава и Алена Апина снимаются в новом сериале: первые кадры
Ковальчук завершила съемки в 23-м сезоне «Тайн следствия»: новые кадры
Харламов рассказал об отношениях с Гузеевой на съемках
Рэдклифф снимет фильм о пострадавшем на съемках «Гарри Поттера» дублере
Кристина Асмус снимается в фильме про 90-е: первые кадры
Прилучный признался, что не любит смотреть фильмы со своим участием
Кристина Асмус призналась, что хотела увеличить губы для роли
Люся Чеботина снялась в сериале в необычном образе
Дмитрий Нагиев вернулся к съемкам: первые кадры с площадки
Сергей Безруков поймал 17 рыб вместе с массовкой на съемках
Прилучный, Куркова, Розанова снялись в продолжении сериала
Павел Прилучный рассказал об экстремальных съемках
Садальский рассказал, как актеры помогают себе заплакать в кадре
Снигирь танцует танго в новом сериале Тодоровского: первые кадры
Актер ни разу не моргнул на съемках фильма известного режиссера
Дочь Захарова вспомнила, как Абдулов напугал ее на съемках
Энистон полностью обнажилась для съемок постельной сцены в «Утреннем шоу»
Никита Ефремов играет Соловья-Разбойника: первые кадры
Кристина Асмус рассказала о жизни на костылях
Момоа переодевался в Деппа, чтобы дразнить Херд на съемках «Аквамена 2»
Ходченкова играет 17-летнюю девушку в новом фильме: первые кадры
Анджелина Джоли играет оперную диву: первые кадры в образе
Ирина Безрукова напугала поклонников фото со съемок фильма
Бондарчуку понадобился нашатырь на съемках «Повелителя ветра»
Безруков в мире советского гламура: кадры со съемок сериала
Бикович стал блондином ради роли поп-звезды: первые кадры
Кристина Асмус вернулась к съемкам с гипсом на ноге
Аксенова поддержала Гагарину в первый день съемок продолжения «Бывших»
Бузова и Бондаренко снова снялись вместе в страстной сцене
Известный рэпер вывихнул палец каскадеру на съемках «Неудержимых»
Ведущий Борисов снялся в сериале со звездой «Сватов»: первые кадры
Цыганов рассказал о временной потере памяти на съемках
Кристина Асмус эмоционально сообщила о переломе ноги
Сын Домогарова приступил к съемкам сериала: первые фото
Кока, Карнавал, Алсу, Королёва: все звезды на съемках «Битвы поколений»
Климова вернулась к съемкам популярного сериала: первые кадры
Куценко появится в новой роли с длинными волосами: первые фото
Появились первые кадры с Дарьей Сагаловой со съемок «Букиных»
Звезда «Сватов» рассказала о влюбленности в Федора Добронравова
Звезда «Тайн следствия» Ковальчук рассказала о сложностях съемок с дочкой
Новые трейлеры
Головоломка 2
Тизер-трейлер (англ.)
Елки 10
Тизер
Рецепт любви
Дублированный трейлер
Охотники за привидениями: Ледяная империя
Тизер-трейлер (англ.)
Дрянные девчонки
Трейлер (англ.)
Герой наших снов
Дублированный трейлер
Семейный план
Трейлер (англ.)
Капитан Марвел 2
Трейлер №2 (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь