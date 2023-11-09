Звезда «Папиных дочек» рассказал о полученной на съемках контузии

Александр Олешко

Российский актер Александр Олешко заявил, что неоднократно рисковал здоровьем и даже жизнью, работая на съемках фильмов. Его слова приводит «Пятый канал».

Заслуженный артист России рассказал о полученной контузии во время создания сериала «Кодекс чести». «У меня даже была контузия настоящая, потому что взорвалась какая-то машина рядом, и что-то переборщили с пиротехникой. Кино — предприятие повышенной опасности, так написано в договоре», — отметил Олешко.