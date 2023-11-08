37-летняя Ирина Шейк снялась в купальнике для обложки журнала

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенных образах для журнала Elle. Соответствующая публикация появилась на сайте издания.

На размещенном фото 37-летняя манекенщица позировала в черном облегающем боди и черных кожаных мюлях на каблуке.

<div id="vk_post_-48064554_29949"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_29949", -48064554, 29949, 'sW7kSv2_ntm0QHaDzQqeYOoqqxg'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, знаменитость примерила купальник с вырезами на талии, оформленными объемными аппликациями в виде звезд. Также звезда предстала перед камерой в белом боди, приспустив при этом на бедра черное платье длины макси.