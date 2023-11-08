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8 ноября 2023, новость

Ирина Безрукова вспомнила о начале карьеры на телевидении

В конце 90-х актриса стала ведущей «Магазин на диване»
Ирина Безрукова

Ирина Безрукова, общаясь с поклонниками в микроблоге, вспомнила о том, как стала ведущей программы «Магазин на диване» на телеканале «РТР», которая выходила с 1999 по 2001 год.

По признанию 58-летней актрисы, несмотря на скромные познания о ювелирных украшениях, кастинг она прошла, и пришлось быстро вникать в суть работы.

Передача длилась полчаса, а сценария не было, редакторы сообщали ведущей лишь основную информацию о лотах. Поэтому Безруковой приходилось импровизировать.

«Но попробовав себя ранее в продажах, я уже знала, что это совсем не мое, поэтому придумала рассказывать разные истории, мифы и легенды, связанные с украшениями», — призналась звезда.

Она добавила, что изначально не верила в успех шоу, однако зрители полюбили передачу с ее участием: «Позже мне рассказывали истории, как укладывали спать своих детей под мой голос или как отслеживали последние тренды маникюра по моим ногтям».

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