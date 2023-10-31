Безрукова рассказала об опасном инциденте на съемках в Китае

Ирина Безрукова

Актриса Ирина Безрукова в разговоре с «Пятым каналом» вспомнила, как во время съемок в Китае в ее бунгало заползла змея через щель под дверью.

«Вы знаете, в Россию этот «сюрприз» не доехал, но когда я снималась в Китае, действительно заползла змея в бунгало. Там было расстояние под дверью. После того случая стали подкладывать полотенца, чтобы не было повторного инцидента. Потом стала видеть там всяких ящериц, таракашек», — рассказала Безрукова.

Она уточнила, что инцидент обошелся без укусов и госпитализации.

Актриса не сообщила, для какого именно проекта она ездила в Китай. Возможно, речь идет о новом реалити-шоу «Сокровища императора», участие в котором примут 13 звезд со своими помощниками — людьми, которых они выбрали сами и которым безгранично доверяют. На данный момент известны имена лишь двух участников проекта: это Филипп Киркоров и Дава.