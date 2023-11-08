Наверх
8 ноября 2023, новость

В «Кавказской пленнице» нашли три киноляпа в одной сцене

В небольшом эпизоде с Трусом журналисты обнаружили странности монтажа
Кадр из кинофильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», фото: Газета.ру

В знаменитой комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» нашли три киноляпа в одной сцене с Трусом, которого сыграл Георгий Вицин. На это обратил внимание РБК Life.

Речь идет о небольшом эпизоде, в котором персонаж Вицина в качестве билетера пересчитывает деньги у входа на танцевальную площадку. Первый киноляп заметили с карандашом — в одной сцене он повернут к Трусу красной стороной, а в следующем кадре — уже синей. Не обратили внимания монтажеры и на прозрачный стакан: он стоит рядом с бутылкой воды, затем Трус запивает водой из стакана разорванный билет и ставит тару на стол, однако в следующей сцене стакана и вовсе нет на столе.

Журналисты также заметили киноляп с билетной лентой в катушке. В одном из эпизодов можно заметить, что катушка немного размотана, и билеты свисают вниз по стене, однако после смены кадра зрителю видно, что хаотично развернутая катушка была не очень аккуратно свернута обратно.

Все указанные киноляпы можно увидеть на 21-й минуте фильма.

Ранее журналисты обратили внимание на киноляпы в фильмах «Джентльмены удачи» и «Вий».

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Георгий Вицин
Леонид Гайдай
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
В «Джентльменах удачи» нашли киноляп. Внимание на Доцента
Стало известно, как Варлей получила роль в «Кавказской пленнице»
Звезда «Кавказской пленницы» пожаловалась на обратную сторону популярности
В сериале «Дом Дракона» обнаружили киноляп
Наталья Варлей принимает поздравления с 75-летием
В Крыму снесли забор из «Кавказской пленницы»
Названа самая узнаваемая песня из советского кино
Новые трейлеры
Семейный план
Трейлер (англ.)
Капитан Марвел 2
Трейлер №2 (англ.)
Нина
Трейлер
Королевство планеты обезьян
Тизер-трейлер (англ.)
Каскадеры
Трейлер (англ.)
Мальчик и птица
Дублированный трейлер
Госпожа
Тизер-трейлер
Дворец
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь