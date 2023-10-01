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1 октября 2023, новость

В фильме «Вий» нашли киноляп с Куравлевым

Зрители нашли киноляп с порванной одеждой актера в фильме
Кадр из фильма «Вий»/Мосфильм, фото: gazeta.ru

Зрители нашли киноляп в фильме Константина Ершова и Георгия Кропачева «Вий» (1967) по произведению Николая Гоголя. Об этом пишет РБК.

По сюжету за бурсаком Хомой Брутом (Леонид Куравлев) приходит товарищ по учебе, чтобы позвать на беседу к главе семинарии. Видно, что подрясник у Куравлева сильно порван на плече.

Когда Хома Брут приходит к ректору, подрясник оказывается не только аккуратно подвязан, но и цел.

«Вия» изначально хотел экранизировать советский режиссер Иван Пырьев («Свинарка и пастух», «Кубанские казаки», «В 6 часов вечера после войны»). Из-за загруженности он передал задачу двум студентам Высших режиссерских курсов Союза кинематографистов СССР Кропачеву и Ершову.

Главную женскую роль — Панночку — в фильме сыграла актриса Наталья Варлей («Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»).

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