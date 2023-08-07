В «Джентльменах удачи» нашли киноляп. Внимание на Доцента

Комедия с элементами драмы режиссера Александра Серого «Джентльмены удачи» вышла на экраны в 1971 году. Артист Евгений Леонов воплотил на экране сразу двух персонажей: опасного и жестокого бандита Доцента и доброго и мягкого заведующего детсадом Трошкина.
По просьбе милиции заведующий детсадом должен втереться в доверие к подельникам Доцента и выяснить, где те спрятали украденный золотой шлем Александра Македонского. Для перевоплощения нужно было изменить прическу, понизить голос, добавить характерный прищур глаз, а также нанести десятки татуировок, которыми за годы заключения успел обзавестись настоящий преступник.
Именно с татуировками и связан один из киноляпов этой комедии. Евгению Леонову на съемках наносили на тело временные изображения. Когда они стирались, их дорисовывали. Например, можно заметить, что в сцене, где герои заселяются в отель, на руку лже-Доцента нанесено изображение лампочки, она обращена вниз.
Когда он чуть позже общается с коллегой — заведующей детсадом, лампочка «светит» наверх.
А в эпизоде, где герой приобщает подельников к здоровому образу жизни при помощи закаливания, татуировки и вовсе стерлись.
Комедия «Джентльмены удачи», главные роли в котором, помимо Леонова, исполнили также Георгий Вицин, Савелий Крамаров и Раднэр Муратов, неизменно входит в число самых любимых и пересматриваемых фильмов.