Звезда «Анатомии страсти» назван самым сексуальным мужчиной года

Первое место в рейтинге занял 57-летний американский актер и автогонщик Патрик Демпси . На размещенном фото, которое было сделано для обложки нового выпуска журнала, знаменитость предстал в легкой джинсовой рубашке и темно-синих брюках.

Ранее он уже появлялся на обложке журнала People несколько раз. «Я рад, что это происходит на данном этапе моей жизни. Приятно получить признание, и, конечно, мое эго терпит небольшой удар, но это дает мне возможность использовать его для чего-то позитивного», — признался звезда.