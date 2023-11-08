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8 ноября 2023, новость

Звезда «Анатомии страсти» назван самым сексуальным мужчиной года

57-летний Патрик Демпси возглавил рейтинг журнала People
Патрик Демпси | Источник: Legion-Media.ru

Редакторы журнала People назвали самого сексуального мужчину 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Первое место в рейтинге занял 57-летний американский актер и автогонщик Патрик Демпси. На размещенном фото, которое было сделано для обложки нового выпуска журнала, знаменитость предстал в легкой джинсовой рубашке и темно-синих брюках.

Ранее он уже появлялся на обложке журнала People несколько раз. «Я рад, что это происходит на данном этапе моей жизни. Приятно получить признание, и, конечно, мое эго терпит небольшой удар, но это дает мне возможность использовать его для чего-то позитивного», — признался звезда.

Актерская карьера Патрика Демпси стремительно пошла в гору после номинации на премию «Эмми» за второстепенную роль в сериале «Опять и снова». Наибольший успех ему принесла роль доктора Дерека Шепарда в сериале «Анатомия страсти». Он также снимался в фильмах и сериалах «Крик 3», «Уилл и Грейс», «Стильная штучка», «Писатели свободы», «Зачарованная», «Друг невесты», «День Святого Валентина», «Трансформеры 3: Темная сторона Луны» и других.

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