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7 ноября 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Михалкова с сестрой, Пореченков, Бондарчук на премьере фильма

Российские знаменитости поддержали выход картины «Чувства Анны»
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В столичном кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ фильма «Чувства Анны» режиссера Анны Меликян. Картину вместе с режиссером представила исполнительница главной роли Анна Михалкова. На красной дорожке ее поддержала младшая сестра Надежда Михалкова.

Также среди звездных гостей были Федор Бондарчук, Светлана Бондарчук, Михаил Пореченков, Диана Арбенина, Ольга Ломоносова и многие другие.

В центре сюжета киноленты — простая работница шоколадной фабрики в Перми, которая неожиданно начинает слышать голоса внеземных цивилизаций. Они передают ей важную для людей информацию.

Анна Михалкова призналась, что была рада поучаствовать в создании фильма и получить новый опыт. «Бывают такие фильмы, где ты только проводник своей роли. Твое личное участие минимально, тебя как будто берут за руку и ведут. Тебе остается только не мешать замыслу, наблюдать и благодарить за этот опыт», — отметила актриса.

Также в картине снялись Тимофей Трибунцев, Екатерина Андреева и многие другие.

В широкий прокат фильм «Чувства Анны» выходит 9 ноября.

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