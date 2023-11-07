Михалкова с сестрой, Пореченков, Бондарчук на премьере фильма

Анна Михалкова призналась, что была рада поучаствовать в создании фильма и получить новый опыт. «Бывают такие фильмы, где ты только проводник своей роли. Твое личное участие минимально, тебя как будто берут за руку и ведут. Тебе остается только не мешать замыслу, наблюдать и благодарить за этот опыт», — отметила актриса.