Богомолов трогательно поздравил Ксению Собчак с 42-летием

Константин Богомолов и Ксения Собчак

Ксения Собчак отметила день рождения — ей исполнилось 42 года. По этому случаю супруг телеведущей, режиссер Константин Богомолов, трогательно поздравил ее в соцсетях.

«Сегодня у моего домашнего Скорпиона — самого кусачего и самого ранимого, самого воинственного и самого беззащитного — день рождения. Ты встречаешь его дома, счастливая, прекрасная и бесконечно любимая. Пусть так будет всегда», — написал создатель «Содержанок».

Собчак оставила комментарий под публикацией супруга: «Дома с тобой — это и есть счастье!».