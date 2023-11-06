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6 ноября 2023, новость

Богомолов трогательно поздравил Ксению Собчак с 42-летием

Константин Богомолов назвал жену «самой ранимой и самой беззащитной»
Константин Богомолов и Ксения Собчак

Ксения Собчак отметила день рождения — ей исполнилось 42 года. По этому случаю супруг телеведущей, режиссер Константин Богомолов, трогательно поздравил ее в соцсетях.

«Сегодня у моего домашнего Скорпиона — самого кусачего и самого ранимого, самого воинственного и самого беззащитного — день рождения. Ты встречаешь его дома, счастливая, прекрасная и бесконечно любимая. Пусть так будет всегда», — написал создатель «Содержанок».

Собчак оставила комментарий под публикацией супруга: «Дома с тобой — это и есть счастье!».

Напомним, Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу в сентябре 2019 года. До этого режиссер был женат на актрисе Дарье Мороз, в браке с которой воспитывал дочь Анну. Телеведущая же была супругой актера Максима Виторгана, от которого родила сына Платона.

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