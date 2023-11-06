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6 ноября 2023, новость

Звезда «Бригады» назвала Домогарова великим актером

Актриса Екатерина Гусева считает, что Домогарову как актеру нет равных
Екатерина Гусева | Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Актриса Екатерина Гусева призналась в беседе с «Пятым каналом», что считает своего коллегу Александра Домогарова великим актером.

«Домогарову нет равных. Он для меня на пьедестале, большой драматический артист», — подчеркнула она.

Гусева отметила характер Домогарова, заявив, что он всегда предельно честен со всеми — как на сцене, так и в жизни.

«Он владеет музыкальным инструментом, хотя и редко сейчас к нему подходит. Это все слышно. Я снималась с ним у Станислава Сергеевича Говорухина в фильме “Weekend”, мы сыграли брата и сестру», — подчеркнула артистка.

Ранее стало известно, что Александра Домогарова освободили от главной роли в спектакле театра Моссовета.

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