Звезда «Бригады» назвала Домогарова великим актером

Екатерина Гусева | Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Актриса Екатерина Гусева призналась в беседе с «Пятым каналом», что считает своего коллегу Александра Домогарова великим актером.

«Домогарову нет равных. Он для меня на пьедестале, большой драматический артист», — подчеркнула она.

Гусева отметила характер Домогарова, заявив, что он всегда предельно честен со всеми — как на сцене, так и в жизни.

«Он владеет музыкальным инструментом, хотя и редко сейчас к нему подходит. Это все слышно. Я снималась с ним у Станислава Сергеевича Говорухина в фильме “Weekend”, мы сыграли брата и сестру», — подчеркнула артистка.