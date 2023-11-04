Звезда «Реальных пацанов» рассказал о последнем сезоне сериала

Владимир Селиванов

Звезда комедийного сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов, сыгравший в популярном сериале Вована, в интервью 59.ru рассказал о последнем сезоне шоу.

Он признался, что снимать сезон в деревне команде было легко, поскольку это стихия «Реальных пацанов».

«В каком-то из сезонов наши герои по сюжету уезжали жить в Москву, и многие зрители, особенно региональные, восприняли это в штыки. Ну и спустя время авторы по сюжету благополучно вернули пацанов в Пермь. В общем, чем дальше и глубже “Реальных пацанов” отправляешь, тем смешнее сюжет», — признался он.

Финал «Реальных пацанов» актер назвал уникальным.

«Его писал сам автор проекта Антон Зайцев, он, кстати, филолог по образованию. Антон заложил в финал особый месседж, который хотел пронести через весь сериал. Вместе с тем, это будет очень смешная по сюжету серия, очень проработанная. Сценарий можно будет разбирать на афоризмы, их там много», — пообещал Селиванов.

Как рассказал Селиванов, его Вован повзрослел, зарабатывает на содержание троих дочерей и в целом растет вместе с актером. При этом, добавил он, некоторые зрители из-за экранного образа ведут себя с ним неделикатно.

«Хотя я понимаю таких людей, которые верят в то, что видят на экране, верят в это как в сказку и когда видят меня, могут пригласить попить пиво и на свадьбу затащить. Образ рубахи-парня рождает какой-то момент неделикатности, я пытаюсь это пресекать, но пока сложно остановить. И еще это крутой вызов — сломать стереотип в умах людей — что я не только дворовый пацан из Перми, а вообще творческий человек, который может заниматься всем чем угодно — играть другие роли, а не только Вована, петь песни», — заключил он.