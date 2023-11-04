Светлана Немоляева рассказала о ревности к Дорониной

Светлана Немоляева | Источник: Алексей Молчановский

«Мне просто неприятно было смотреть, что мой Сашка обнимается, целуется с Дорониной. Это было другое чувство, чисто личное, понятное, по-моему, любой женщине. Мы с Сашей прожили 50 лет. А этот фильм вышел, когда нашему Шурику исполнился год — сын у нас родился в 1967-м. Конечно, я ревновала», — призналась она.

По прошествии лет, продолжила актриса, она смогла смотреть этот фильм отстраненно.

«Эта картина снята в стиле французского, итальянского кино, когда актеры тонко играли, изящно, изысканно и так современно. Я очень оценила игру актеров. Мне кажется, Саша играл там абсолютно на уровне самого высокого мастерства, западного кино», — поделилась мнением она.

Позже, добавила Немоляева, она играла с Татьяной Дорониной на одной сцене и считает ее сложной партнершей.

«"Человек из Ла-Манча" — она играла Дульсинею, а я маленькую роль, племянницу Дон-Кихота. Так что мы с ней работали вместе достаточно много. И это было сложно. Она будто не замечала тебя немножечко, что ли», — вспоминает она.