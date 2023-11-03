83-летнего Аль Пачино обязали платить многомиллионные алименты

83-летнего американского актера Аль Пачино обязали платить многомиллионные алименты 29-летней возлюбленной, продюсеру Нур Альфалла. Об этом сообщает Page Six.

Размер ежемесячных выплат составляет 30 тысяч долларов (около 2,8 миллиона рублей). Судья также обязал звезду «Лица со шрамом» выплатить Альфалла 110 тысяч долларов (около 10 миллионов рублей) авансом, 13 тысяч долларов (около 1,2 миллиона рублей) за ночную сиделку и покрыть любые медицинские счета, выходящие за рамки медицинского страхования.

Помимо этого, Аль Пачино должен ежегодно вносить депозит в размере 15 тысяч долларов (около 1,4 миллиона рублей) в фонд образования для своего младшего сына.