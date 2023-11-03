Ирина Пегова примерила форму на съемках сериала: первые кадры

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В Санкт-Петербурге завершились съемки сериала «Здесь все свои».

По сюжету, в дальневосточном поселке, окруженном тайгой и болотами, сгорает лесопилка, а утром там находят обгоревшее до неузнаваемости тело. Расследовать это дело поручают молодому следователю из райцентра Евгении Ракитиной (эту роль исполнила Карина Разумовская).

Местные власти и сами жители поселка всячески пытаются замять дело, списывая все на несчастный случай, но профессиональное чутье подсказывает Евгении, что здесь что-то нечисто. Сопоставив показания свидетелей, она решает искать разгадку в прошлом.

Одну из местных жительниц и по совместительству представительницу правоохранительных органов играет Ирина Пегова, а ее мужа — Павел Трубинер. Также в остросюжетной мелодраме появятся Максим Дрозд, Александр Бухаров, Екатерина Вуличенко, Лаура Кеосаян, Семен Шкаликов, Юрий Ицков и другие.