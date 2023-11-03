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3 ноября 2023, фоторепортажСъемки

Куценко и Волкова возвращаются в «Скорую помощь»: первые кадры

В новом сезоне зрителей ждут драма и неожиданные сюжетные повороты
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фотографий
6
фотографий

К выходу на экраны готовится новый, шестой сезон популярного сериала НТВ «Скорая помощь» с Гошей Куценко и Екатериной Волковой в главных ролях. 

Как и прежде, Константин Кулыгин вместе с бригадой скорой помощи будет спасать людей, при этом не обойдется и без любовных приключений.

По словам Куценко, в новом сезоне зрителей снова ждет драма и неожиданные повороты сюжета. «Например, будет неожиданный ход, который развернет моего персонажа еще раз вокруг своей оси. Сезон получился детективный: так, Косте Кулыгину предстоит кое-что расследовать, но что именно зрители узнают, посмотрев новые серии», — рассказал 56-летний актер.

В новом сезоне врачи и фельдшеры спасут парня от кровной мести, сами оказавшись из-за этого под обстрелом, столкнутся с редкой формой кори у ребенка и мамой-антипрививочницей, а также будут взламывать машину, за рулем которой сидит водитель без сознания, а рядом с ним находится агрессивный пес.

В кадре появятся также Петр Баранчеев, Александр Тютин, Марина Доможирова, Степан Куликов, Алексей Лонгин и многие другие.

Премьера шестого сезона сериала «Скорая помощь» состоится 7 ноября в 20.00 на НТВ.

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