Прилучный сыграл владельца ресторана в новогоднем фильме

Павел Прилучный исполнил главную роль в праздничной комедии «Новогодний шеф». В преддверии премьеры опубликованы первые кадры и трейлер картины.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456355383&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Главный герой Виктор — владелец модного ресторана. Правда, бизнес пока идет не слишком бойко, вся надежда — на новогоднюю ночь: все столики уже забронированы. Однако, как назло, 31 декабря шеф-повар заведения уходит со всей командой. Виктору предстоит найти выход из безвыходного положения: накормить гостей в новогоднюю ночь по-настоящему особенными блюдами. А поможет ему в этом Олеся — непрофессиональный, но очень талантливый повар в исполнении Зои Бербер.

«В фильме “Новогодний шеф” я играю бывшего администратора, который открыл свой ресторан, — рассказывает Прилучный. — Я и сам очень люблю готовить. Мне нравится жарить мясо на открытом огне — стейки или шашлыки. <…> И у нас принято отмечать новый год дома, в узком кругу. А в первые дни года мы все вместе смотрим хорошие добрые фильмы. Такие, как “Новогодний шеф”».