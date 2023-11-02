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2 ноября 2023, новостьСъемки

Прилучный сыграл владельца ресторана в новогоднем фильме

Актер появится в главной роли в комедии «Новогодний шеф»

Павел Прилучный исполнил главную роль в праздничной комедии «Новогодний шеф». В преддверии премьеры опубликованы первые кадры и трейлер картины.

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Главный герой Виктор — владелец модного ресторана. Правда, бизнес пока идет не слишком бойко, вся надежда — на новогоднюю ночь: все столики уже забронированы. Однако, как назло, 31 декабря шеф-повар заведения уходит со всей командой. Виктору предстоит найти выход из безвыходного положения: накормить гостей в новогоднюю ночь по-настоящему особенными блюдами. А поможет ему в этом Олеся — непрофессиональный, но очень талантливый повар в исполнении Зои Бербер.

«В фильме “Новогодний шеф” я играю бывшего администратора, который открыл свой ресторан, — рассказывает Прилучный. — Я и сам очень люблю готовить. Мне нравится жарить мясо на открытом огне — стейки или шашлыки. <…> И у нас принято отмечать новый год дома, в узком кругу. А в первые дни года мы все вместе смотрим хорошие добрые фильмы. Такие, как “Новогодний шеф”».

В картине также снялись Павел Ворожцов, Дарья Урсуляк, Илья Любимов, Андрей Ургант, Аристарх Ливанов, Юлия Сулес, Ольга Волкова. Режиссером выступил Василий Ровенский («Коты Эрмитажа», «Тайный Санта»).

В широкий прокат фильм «Новогодний шеф» выйдет 14 декабря.

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