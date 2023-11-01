Вышли первые серии нового детектива с Петренко и Вилковой

В онлайн-кинотеатре Kion состоялась премьера первых серий детектива «Банда ЗИГ ЗАГ» режиссера Виталия Воробьева. Главные роли в проекте сыграли Игорь Петренко, Екатерина Вилкова, Павел Трубинер, Александр Устюгов и Мария Лисовая.
Сериал рассказывает об орудовавшей в блокадном Ленинграде преступной банде ЗИГ ЗАГ («Защита Интересов Германии Знамя Адольфа Гитлера»), занимавшейся мошенничеством и грабежом. Главным героям — Тихону Львову (Петренко) и Феликсу Свидерскому (Устюгов) — предстоит найти и обезвредить преступников, пока они не успели выполнить главную задачу, которая может привести к фатальным для города последствиям.
Львову и Свидерскому придется на время отвлечься от соперничества за сердце Юлии (Мария Лисовая), в которую они оба влюблены, и объединиться для поимки бандитов.
Александр Устюгов признается, что его персонаж поначалу должен восприниматься как «неприятный тип»: «Мой персонаж, который приезжает на расследование в блокадный Ленинград, — такой московский хлыщ, одетый немножко не по погоде, в кожаном плаще и шляпе, повеса — во всяком случае такое впечатление он должен создавать в самом начале».
Игорь Петренко, в свою очередь, отмечает, что авторы сериала взяли за основу не самые известные события того времени, и именно это привлекло его. Поэтому ему самому было интересно узнать много фактов из жизни блокадного Ленинграда. «Я надеюсь, что зрители тоже подключатся к переживаниям наших героев. Даже во время войны, находясь в отрезанном от всего мира городе, они выполняли свой долг и боролись с преступностью, помогая общему делу — приближению победы», — добавил актер.
Первые две серии «Банды ЗИГ ЗАГ» уже доступны в онлайн-кинотеатре Kion. Телевизионная премьера состоится позже на телеканале Рен ТВ.