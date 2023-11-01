Вышли первые серии нового детектива с Петренко и Вилковой

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Сериал рассказывает об орудовавшей в блокадном Ленинграде преступной банде ЗИГ ЗАГ («Защита Интересов Германии Знамя Адольфа Гитлера»), занимавшейся мошенничеством и грабежом. Главным героям — Тихону Львову (Петренко) и Феликсу Свидерскому (Устюгов) — предстоит найти и обезвредить преступников, пока они не успели выполнить главную задачу, которая может привести к фатальным для города последствиям.

Львову и Свидерскому придется на время отвлечься от соперничества за сердце Юлии (Мария Лисовая), в которую они оба влюблены, и объединиться для поимки бандитов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456355351&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Александр Устюгов признается, что его персонаж поначалу должен восприниматься как «неприятный тип»: «Мой персонаж, который приезжает на расследование в блокадный Ленинград, — такой московский хлыщ, одетый немножко не по погоде, в кожаном плаще и шляпе, повеса — во всяком случае такое впечатление он должен создавать в самом начале».

Игорь Петренко, в свою очередь, отмечает, что авторы сериала взяли за основу не самые известные события того времени, и именно это привлекло его. Поэтому ему самому было интересно узнать много фактов из жизни блокадного Ленинграда. «Я надеюсь, что зрители тоже подключатся к переживаниям наших героев. Даже во время войны, находясь в отрезанном от всего мира городе, они выполняли свой долг и боролись с преступностью, помогая общему делу — приближению победы», — добавил актер.