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31 октября 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Ченнинг Татум и Зои Кравиц решили пожениться

Как стало известно СМИ, актеры недавно обручились
Ченнинг Татум | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Ченнинг Татум и актриса Зои Кравиц решили пожениться. Об этом пишет People со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, пара недавно обручилась. Также отмечается, что пользователи сети заметили кольцо на пальце актрисы на фотографиях с вечеринки по случаю Хеллоуина, куда влюбленные пришли в образе персонажей из фильма «Ребенок Розмари».

Актеры познакомились во время кастинга для предстоящего режиссерского дебюта Кравиц «Кошачий остров». На съемочной площадке они стали общаться плотнее.

Напомним, ранее Ченнинг Татум был женат на актрисе Дженне Деван. Пара развелась в 2018 году. 

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