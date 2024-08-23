Официантка Фрида из Лос-Анджелеса своего не упустит. Познакомившись с it-магнатом и филантропом Слэйтером Кингом на вечере по сбору средств, девушка получает приглашение отправиться на его частный остров, где миллионер устраивает пышные вечеринки для своих друзей. Фрида и ее подруга Джесс не могут поверить, что их ждет райский отдых в шикарном поместье, с морем еды, алкоголя и красивых людей. Но со временем она понимает, что на острове происходит что-то странное. И ей придется выяснить правду, чтобы выбраться из этого дикого веселья живой.

«Моргни дважды» (2024) — детективный триллер, режиссерский и сценарный дебют актрисы Зои Кравиц. Главные роли в фильме сыграли Ченнинг Татум, Наоми Аки и Кайл МакЛоклен. Также в картине «Моргни дважды» снялись Саймон Рекс, Адриа Архона, Джина Дэвис, Хэйли Джоэл Осмент, Кристиан Слэйтер и Левон Турман-Хоук.