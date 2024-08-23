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Моргни дважды

Моргни дважды (2024)

Blink Twice

2024триллердетективкриминал

Сюжет фильма «Моргни дважды»

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Официантка Фрида из Лос-Анджелеса своего не упустит. Познакомившись с it-магнатом и филантропом Слэйтером Кингом на вечере по сбору средств, девушка получает приглашение отправиться на его частный остров, где миллионер устраивает пышные вечеринки для своих друзей. Фрида и ее подруга Джесс не могут поверить, что их ждет райский отдых в шикарном поместье, с морем еды, алкоголя и красивых людей. Но со временем она понимает, что на острове происходит что-то странное. И ей придется выяснить правду, чтобы выбраться из этого дикого веселья живой.

«Моргни дважды» (2024) — детективный триллер, режиссерский и сценарный дебют актрисы Зои Кравиц. Главные роли в фильме сыграли Ченнинг Татум, Наоми Аки и Кайл МакЛоклен. Также в картине «Моргни дважды» снялись Саймон Рекс, Адриа Архона, Джина Дэвис, Хэйли Джоэл Осмент, Кристиан Слэйтер и Левон Турман-Хоук.

Режиссер

Зои Кравиц

В ролях

Ченнинг Татум, Наоми Аки, Саймон Рекс, Кайл МакЛоклен, Адриа Архона, Джина Дэвис, Хэйли Джоэл Осмент, Кристиан Слэйтер, Алиа Шокат, Левон Турман-Хоук

Страна

США

Премьера

23 августа (Мир)
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Трейлер

Кадры

Кадр из Моргни дважды
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Моргни дважды (Blink Twice, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Моргни дважды. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Моргни дважды, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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