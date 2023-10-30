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30 октября 2023, новость

Звезда «Брата» удивился новой волне интереса к фильму

Актер Виктор Сухоруков признался, что не может объяснить такое «феноменальное отношение к фильму»
Кадр из фильма «Брат 2»

Актер Виктор Сухоруков, который сыграл Виктора Багрова в дилогии Алексея Балабанова «Брат», поразился новой волне интереса к фильмам «Брат» и «Брат 2» с Сергеем Бодровым-мл. в главной роли. Его слова передает kp.ru.

Он отметил, что данной картиной интересуется уже третье поколение и это «феноменальное отношение к фильму». Однако актер признался, что не может ответить на вопрос, чем вызван такой интерес к дилогии.

«То, что сегодня происходит с "Братом", для меня это чудо. И вы не ищите ответа, не анализируйте. У меня есть одна версия. Когда про героя Бодрова говорят "герой — антигерой, пассионарий — субпассионарий", они одного не учитывают. Это не человек. Он образ эпохи. Его надо рассматривать не через голливудские аналогии, не через идеологию, не через политику. Идиоты, кто усматривают в фильме какую-то политику. Это время», — сказал Сухоруков.

В конце сентября Виктор Сухоруков раскритиковал фильм «Брат 3», который не имеет отношения к боевикам с Сергеем Бодровым в главной роли. Актер заявил, что ему наплевать на создателей картины.

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