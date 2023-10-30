Звезда «Брата» удивился новой волне интереса к фильму

Он отметил, что данной картиной интересуется уже третье поколение и это «феноменальное отношение к фильму». Однако актер признался, что не может ответить на вопрос, чем вызван такой интерес к дилогии.

«То, что сегодня происходит с "Братом", для меня это чудо. И вы не ищите ответа, не анализируйте. У меня есть одна версия. Когда про героя Бодрова говорят "герой — антигерой, пассионарий — субпассионарий", они одного не учитывают. Это не человек. Он образ эпохи. Его надо рассматривать не через голливудские аналогии, не через идеологию, не через политику. Идиоты, кто усматривают в фильме какую-то политику. Это время», — сказал Сухоруков.