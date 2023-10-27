Наверх
27 октября 2023, фоторепортажСъемки

Дава и Алена Апина снимаются в новом сериале: первые кадры

Звезды появятся в драмеди «Все ОК» с Федором Федотовым в главной роли
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

В Санкт-Петербурге завершился первый съемочный блок драмеди «Все ОК» от создателей сериалов «Псих» и «Балет».

Главный герой — петербургский гид-переводчик Илья (Федор Федотов) — прячет свои чувства за цитатами и остротами, а открыть свою душу готов только воображаемым персонажам из музеев и историческим личностям: Петру III, Николаю I, Александру Пушкину, Михаилу Лермонтову. Все меняется, когда на его плечи ложится забота о сестрах (Анна Осипова, Алиса Руденко) после смерти матери. Герою предстоит вновь пережить детские обиды, влюбиться и наконец-то повзрослеть.

В съемках нового сериала задействованы в том числе такие звезды, как блогер Дава (Давид Манукян) и певица Алена Апина. Какие именно роли достались звездам, пока неизвестно. В сериале также появятся Анна Слю, Софья Гершевич, Евгения Добровольская, Владислав Ценев и другие.

Режиссерское кресло проекта занял Андрей Элинсон («Две девицы на мели», «Отпуск»). Шоураннером сериала стала Анастасия Корецкая («Балет», «Псих», Happy End).

Премьера многосерийного фильма «Все ОК» состоится на телеканале СТС. Точная дата пока не сообщается.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Федор Федотов
Все ОК
Ковальчук завершила съемки в 23-м сезоне «Тайн следствия»: новые кадры
Алена Апина
Дава
Давид Манукян
Харламов рассказал об отношениях с Гузеевой на съемках
Евгения Добровольская
Анна Слю
Гогунский, Водонаева, Светлаков: звезды на 25-летии ТНТ
Кристина Асмус снимается в фильме про 90-е: первые кадры
Прилучный признался, что не любит смотреть фильмы со своим участием
Кристина Асмус призналась, что хотела увеличить губы для роли
Дочь и сын Джигана сыграют главные роли в сериале
Они возвращаются: 8 самых долгожданных продолжений сериалов в октябре
Люся Чеботина снялась в сериале в необычном образе
Дмитрий Нагиев вернулся к съемкам: первые кадры с площадки
Сергей Безруков поймал 17 рыб вместе с массовкой на съемках
Прилучный, Куркова, Розанова снялись в продолжении сериала
Павел Прилучный рассказал об экстремальных съемках
Садальский рассказал, как актеры помогают себе заплакать в кадре
Снигирь танцует танго в новом сериале Тодоровского: первые кадры
Актер ни разу не моргнул на съемках фильма известного режиссера
Дочь Захарова вспомнила, как Абдулов напугал ее на съемках
Энистон полностью обнажилась для съемок постельной сцены в «Утреннем шоу»
Никита Ефремов играет Соловья-Разбойника: первые кадры
Кристина Асмус рассказала о жизни на костылях
Момоа переодевался в Деппа, чтобы дразнить Херд на съемках «Аквамена 2»
Ходченкова играет 17-летнюю девушку в новом фильме: первые кадры
Анджелина Джоли играет оперную диву: первые кадры в образе
Ирина Безрукова напугала поклонников фото со съемок фильма
Бондарчуку понадобился нашатырь на съемках «Повелителя ветра»
Безруков в мире советского гламура: кадры со съемок сериала
Бикович стал блондином ради роли поп-звезды: первые кадры
Кристина Асмус вернулась к съемкам с гипсом на ноге
Аксенова поддержала Гагарину в первый день съемок продолжения «Бывших»
Бузова и Бондаренко снова снялись вместе в страстной сцене
Известный рэпер вывихнул палец каскадеру на съемках «Неудержимых»
Ведущий Борисов снялся в сериале со звездой «Сватов»: первые кадры
Цыганов рассказал о временной потере памяти на съемках
Сын Домогарова приступил к съемкам сериала: первые фото
Кока, Карнавал, Алсу, Королёва: все звезды на съемках «Битвы поколений»
Климова вернулась к съемкам популярного сериала: первые кадры
Куценко появится в новой роли с длинными волосами: первые фото
Появились первые кадры с Дарьей Сагаловой со съемок «Букиных»
Звезда «Сватов» рассказала о влюбленности в Федора Добронравова
Звезда «Тайн следствия» Ковальчук рассказала о сложностях съемок с дочкой
Самбурская стала замдиректора гипермаркета в новом сериале: первые кадры
Агутин снимается в сериале «Хрупкое»: первые кадры
Гарик Харламов показал возлюбленную на съемках сериала
Утяшева и Воля снимаются вместе в Самарканде: первые фото
Сладкий сентябрь: 7 продолжений сериалов, выхода которых все ждали
Иван Янковский в образе Раскольникова: первые кадры
Стоянов играет Брежнева в сериале про Олимпиаду-80: первые фото
Бондарчук играет «стареющего бандита» в сериале: первые кадры
Наташа Королёва пожаловалась на трудные съемки в кино
«Я не имела права голоса»: Гузеева вспомнила съемки с Гурченко
Новые трейлеры
Убийца
Трейлер (англ.)
Волшебный участок
Трейлер
Лунатики
Трейлер
Крупный улов
Трейлер (англ.)
Корона
Трейлер (6 сезон, англ.)
Злобные маленькие письма
Трейлер (англ.)
По Фрейду
Трейлер (англ.)
Воздух
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь