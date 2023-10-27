Дава и Алена Апина снимаются в новом сериале: первые кадры

В Санкт-Петербурге завершился первый съемочный блок драмеди «Все ОК» от создателей сериалов «Псих» и «Балет».
Главный герой — петербургский гид-переводчик Илья (Федор Федотов) — прячет свои чувства за цитатами и остротами, а открыть свою душу готов только воображаемым персонажам из музеев и историческим личностям: Петру III, Николаю I, Александру Пушкину, Михаилу Лермонтову. Все меняется, когда на его плечи ложится забота о сестрах (Анна Осипова, Алиса Руденко) после смерти матери. Герою предстоит вновь пережить детские обиды, влюбиться и наконец-то повзрослеть.
В съемках нового сериала задействованы в том числе такие звезды, как блогер Дава (Давид Манукян) и певица Алена Апина. Какие именно роли достались звездам, пока неизвестно. В сериале также появятся Анна Слю, Софья Гершевич, Евгения Добровольская, Владислав Ценев и другие.
Режиссерское кресло проекта занял Андрей Элинсон («Две девицы на мели», «Отпуск»). Шоураннером сериала стала Анастасия Корецкая («Балет», «Псих», Happy End).
Премьера многосерийного фильма «Все ОК» состоится на телеканале СТС. Точная дата пока не сообщается.