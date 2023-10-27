Дава и Алена Апина снимаются в новом сериале: первые кадры

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В Санкт-Петербурге завершился первый съемочный блок драмеди «Все ОК» от создателей сериалов «Псих» и «Балет».

Главный герой — петербургский гид-переводчик Илья (Федор Федотов) — прячет свои чувства за цитатами и остротами, а открыть свою душу готов только воображаемым персонажам из музеев и историческим личностям: Петру III, Николаю I, Александру Пушкину, Михаилу Лермонтову. Все меняется, когда на его плечи ложится забота о сестрах (Анна Осипова, Алиса Руденко) после смерти матери. Герою предстоит вновь пережить детские обиды, влюбиться и наконец-то повзрослеть.

В съемках нового сериала задействованы в том числе такие звезды, как блогер Дава (Давид Манукян) и певица Алена Апина. Какие именно роли достались звездам, пока неизвестно. В сериале также появятся Анна Слю, Софья Гершевич, Евгения Добровольская, Владислав Ценев и другие.

Режиссерское кресло проекта занял Андрей Элинсон («Две девицы на мели», «Отпуск»). Шоураннером сериала стала Анастасия Корецкая («Балет», «Псих», Happy End).