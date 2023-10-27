Дюжев показал фото с проб в неожиданном образе

Дмитрий Дюжев поделился с поклонниками новым снимком, на котором он примерил исторический образ: рубаху с орнаментом и длинную бороду. 45-летний актер предложил подписчикам отгадать, на роль какого исторического персонажа он пробовался.
«Совсем недавно ходил на пробы. Угадайте, на какую историческую личность?» — поинтересовался звезда «Бригады».
Мнения пользователей сети разделились: одни решили, что он перевоплотился в Григория Распутина, приближенного к царской семье и жившего в начале прошлого столетия, другие же думают, что ему необходимо было сыграть Ивана Грозного.
Напомним, Дмитрий Дюжев — российский актер театра и кино. Он прославился благодаря сериалу «Бригада», в котором сыграл Космоса. Также зрители знают его по таким проектам, как «Жмурки», «Каникулы строгого режима», «Беременный» и многим другим.