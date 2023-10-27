Дюжев показал фото с проб в неожиданном образе

Дмитрий Дюжев поделился с поклонниками новым снимком, на котором он примерил исторический образ: рубаху с орнаментом и длинную бороду. 45-летний актер предложил подписчикам отгадать, на роль какого исторического персонажа он пробовался.

<div id="vk_post_-48064554_29734"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_29734", -48064554, 29734, '1yNTd04WTcf4rPfnm-7TR3NXaNs'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Совсем недавно ходил на пробы. Угадайте, на какую историческую личность?» — поинтересовался звезда «Бригады».

Мнения пользователей сети разделились: одни решили, что он перевоплотился в Григория Распутина, приближенного к царской семье и жившего в начале прошлого столетия, другие же думают, что ему необходимо было сыграть Ивана Грозного.