Телеведущая Екатерина Андреева восхитила смелым образом

Российская телеведущая Екатерина Андреева снялась в необычном образе и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в соцсетях.

<div id="vk_post_-48064554_29730"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_29730", -48064554, 29730, 'hHX8nTJXxnTUrBaX4aSDmXqyMI8'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

57-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она запечатлена в футболке с портретом Мэрилин Монро и короткой джинсовой куртке. Кроме того, Андреева надела черную прозрачную юбку, сквозь ткань которой видны трусы с высокой посадкой. Образ телезвезды дополнили открытые туфли, розовая сумка и кулон на длинной цепочке.

Поклонники удивились смелому внешнему виду ведущей, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Выглядите симпатично и сногсшибательно», «Образ — огонь!», «Если когда-нибудь появится книга "100 образов Екатерины Андреевой", я точно ее куплю», «Смелая и красивая», «Идеальная и шикарная женщина», — высказывались они.