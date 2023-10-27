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27 октября 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Телеведущая Екатерина Андреева восхитила смелым образом

Поклонники оценили фото звезды в соцсети

Российская телеведущая Екатерина Андреева снялась в необычном образе и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в соцсетях. 

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57-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она запечатлена в футболке с портретом Мэрилин Монро и короткой джинсовой куртке. Кроме того, Андреева надела черную прозрачную юбку, сквозь ткань которой видны трусы с высокой посадкой. Образ телезвезды дополнили открытые туфли, розовая сумка и кулон на длинной цепочке.

Поклонники удивились смелому внешнему виду ведущей, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Выглядите симпатично и сногсшибательно», «Образ — огонь!», «Если когда-нибудь появится книга "100 образов Екатерины Андреевой", я точно ее куплю», «Смелая и красивая», «Идеальная и шикарная женщина», — высказывались они.

В июле Екатерина Андреева снялась в купальнике во время отдыха в Арктике. Знаменитость поделилась фото, сделанным в джакузи на фоне Северного Ледовитого океана. 

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