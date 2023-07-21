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21 июля 2023, новость

57-летняя Екатерина Андреева уехала на отдых в Арктику

Телеведущая проводит отпуск на берегу Северного Ледовитого океана

Екатерина Андреева отправилась в отпуск в арктический круиз. 57-летняя ведущая программы «Время» на «Первом канале» опубликовала в соцсети фото, на котором она запечатлена в горячей ванной посреди айсбергов.

«Жарко на холоде… Белые медведи медведями, а джакузи посреди Северного Ледовитого еще никто не отменял. Проплывая мимо снегов и айсбергов, наблюдать за ними из горячей ванны, да с чашечкой чая. Лепота, да и только. Я была бы не я, если бы не сиганула в Ледовитый, рассекая волны», — подписала кадр телезвезда.

Екатерина Андреева обещала радовать поклонников новыми кадрами из отпуска. В планах телеведущей посетить остров Шпицберген.

Подписчики пожелали Андреевой хорошего отдыха и в очередной раз отметили ее отличный внешний вид. «Браво, Катя!!! Как говорится, где наша не пропадала! Не пропала и в Ледовитом океане! Класс!!!», «О, Екатерина, буду ждать Ваш рассказ о том, как Вы “сиганули” в Ледовитый», «Жемчужина в ледниках», — написали фолловеры.

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