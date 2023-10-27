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27 октября 2023, фоторепортажСъемки

Ковальчук завершила съемки в 23-м сезоне «Тайн следствия»: новые кадры

В новых сериях у Марии Швецовой появится новый поклонник
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17
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17
фотографий

В Санкт-Петербурге завершились съемки 23-го сезона популярного детективного сериала «Тайны следствия». Марии Швецовой (Анна Ковальчук) вновь раскрывать новые дела и ловить преступников. Помогать ей в этом будет ее команда.

В новом сезоне Мария Сергеевна после расставания с Луганским (Мирослав Малич) будет пытаться разобраться в себе и своих чувствах. В это же время у нее появится новый поклонник (Сергей Перегудов), которого она не будет воспринимать всерьез.

Тем временем отношения между Платоновым (Алексей Комашко) и психологом Верой Черняевой (Екатерина Копанова) продолжают набирать обороты, а новый криминалист Аркадий Башмаков (Александр Кононец) с первого взгляда влюбляется в Людмилу Колонкову (Ольга Павловец).

Впрочем, не обойдется и без криминала. Швецовой под бессменным руководством Кораблева (Игорь Николаев) и с помощью коллег придется расследовать новые запутанные дела.

Премьера нового сезона сериала «Тайны следствия» состоится на телеканале «Россия 1». Точная дата пока не сообщается.

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