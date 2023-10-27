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27 октября 2023, новость

Тиль Швайгер признался в алкогольной зависимости

Актер вспомнил, что ударил коллегу по фильму «Гонщики на драйве»
Кадр из фильма «Гонщики на драйве»

Актер Тиль Швайгер признался, что злоупотреблял алкоголем во время съемок cиквела «Рискованных гонок» — фильма «Гонщики на драйве», — из-за чего у него начались конфликты со съемочной группой. Его слова передает Bild.

«Он (сотрудник на площадке, — прим.) хотел защитить меня [не пустив на съемки] и осмелился встать на пути. Но что же я сделал? Дал ему пощечину...» — вспомнил Швайгер.

Немецкий артист добавил, что однажды приехал на съемки после ночной вечеринки в отеле. Сначала его пытался отговорить от поездки менеджер, однако актер просто оттолкнул его, потом — сотрудник кинокомпании Constantin и, наконец, собственный сын Швайгера Валентин. Тогда актер разозлился и на ребенка, заявив ему, что тот никогда не станет ровней отцу.

«Это было ужасно для него. Ни один ребенок в мире не хотел бы видеть отца в таком состоянии», — признался актер.

По словам Швайгера, во время съемок он часто выпивал. Алкоголь, добавил артист, стал для него наградой. Сейчас Швайгер проходит лечение у психиатра.

Bild отмечает, что съемочная команда фильма «Гонщики на драйве» на условиях анонимности обвинила Швайгера в неподобающем поведении. По словам сотрудников, актер, будучи в нетрезвом состоянии, теряет над собой контроль и становится агрессивным.

Напомним, Тиль Швайгер получил мировую известность благодаря роли в фильме «Достучаться до небес». После этого стал регулярно появляться во второстепенных ролях в голливудских проектах. С конца 90-х снимает собственные фильмы. 

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