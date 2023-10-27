Тиль Швайгер признался в алкогольной зависимости

Кадр из фильма «Гонщики на драйве»

Актер Тиль Швайгер признался, что злоупотреблял алкоголем во время съемок cиквела «Рискованных гонок» — фильма «Гонщики на драйве», — из-за чего у него начались конфликты со съемочной группой. Его слова передает Bild.

«Он (сотрудник на площадке, — прим.) хотел защитить меня [не пустив на съемки] и осмелился встать на пути. Но что же я сделал? Дал ему пощечину...» — вспомнил Швайгер.

Немецкий артист добавил, что однажды приехал на съемки после ночной вечеринки в отеле. Сначала его пытался отговорить от поездки менеджер, однако актер просто оттолкнул его, потом — сотрудник кинокомпании Constantin и, наконец, собственный сын Швайгера Валентин. Тогда актер разозлился и на ребенка, заявив ему, что тот никогда не станет ровней отцу.

«Это было ужасно для него. Ни один ребенок в мире не хотел бы видеть отца в таком состоянии», — признался актер.

По словам Швайгера, во время съемок он часто выпивал. Алкоголь, добавил артист, стал для него наградой. Сейчас Швайгер проходит лечение у психиатра.

Bild отмечает, что съемочная команда фильма «Гонщики на драйве» на условиях анонимности обвинила Швайгера в неподобающем поведении. По словам сотрудников, актер, будучи в нетрезвом состоянии, теряет над собой контроль и становится агрессивным.