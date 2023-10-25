Панин переехал в США после пьяного дебоша в Эстонии

46-летний артист опубликовал фотографию, на которой он позирует на улицах Сан-Франциско. «США. Здравствуй, новый дом!» — подписал он последнюю публикацию в соцсети. Отмечается, что звезда « Жмурок » уехал вместе с дочерью Анной. Он также подчеркнул, что собирается остаться в стране на долгое время.

В сентябре стало известно, что Алексея Панина задержали в Эстонии за попытку взлома чужих домов и пьяный дебош. Ночью актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался проникнуть в дома жителей Таллина, перепутав их со своим отелем, а также бил посуду на улице, тем самым разбудив местных жителей. Очевидцы вызвали сотрудников полиции, которые увезли Панина сначала в участок, а затем — в вытрезвитель.