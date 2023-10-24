Наверх
24 октября 2023, новость

«Постаревший» Бандерас смутил фанатов

63-летний актер попал в объективы фотографов и вызвал обсуждения своей внешности

Внешность испанского актера Антонио Бандераса на новых фотографиях смутила поклонников. Соответствующие снимки и высказывания появились на сайте Daily Mail.

Во время загрузки произошла ошибка.

63-летний актер посетил мероприятие в родном городе Малага (Испания). Фотографы запечатлели телезвезду в белой рубашке, бежевых джинсах с потертостями и замшевых ботинках в тон. Среди прочего Бандерас надел массивное колье, браслеты и часы с коричневым кожаным ремешком. Также
все заметили, что Бандерас сменил прическу: на кадрах видны его поседевшие кудрявые волосы.

Читатели издания удивились изменениям во внешнем виде актера, о чем написали в многочисленных комментариях под изображениями. «Антонио похож на бабушку — никогда не думал, что доживу до этого момента», «Он плохо стареет. Сначала я его даже не узнал», «Он изменился», «Такая прическа его старит», «Неужели это Бандерас?» — писали фанаты.

В августе 2019 года Антонио Бандерас рассказал об изменившем его жизнь инфаркте. Артист признался, что подобные случаи психологически меняют человека и мотивируют привести себя в безупречное состояние: «Ты хочешь делать больше. Ты говоришь: "Я могу сделать хорошую работу!" И я решил, что буду делать больше интересных фильмов».

Поделиться с друзьями!
Новые трейлеры
Убийца
Трейлер (англ.)
Волшебный участок
Трейлер
Лунатики
Трейлер
Крупный улов
Трейлер (англ.)
Корона
Трейлер (6 сезон, англ.)
Злобные маленькие письма
Трейлер (англ.)
По Фрейду
Трейлер (англ.)
Воздух
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь