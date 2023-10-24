«Постаревший» Бандерас смутил фанатов

Внешность испанского актера Антонио Бандераса на новых фотографиях смутила поклонников. Соответствующие снимки и высказывания появились на сайте Daily Mail.

<div id="vk_post_-48064554_29657"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_29657", -48064554, 29657, 'WDVPfckwrQH5c4kwqtKY18y3i5k'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

63-летний актер посетил мероприятие в родном городе Малага (Испания). Фотографы запечатлели телезвезду в белой рубашке, бежевых джинсах с потертостями и замшевых ботинках в тон. Среди прочего Бандерас надел массивное колье, браслеты и часы с коричневым кожаным ремешком. Также

все заметили, что Бандерас сменил прическу: на кадрах видны его поседевшие кудрявые волосы.

Читатели издания удивились изменениям во внешнем виде актера, о чем написали в многочисленных комментариях под изображениями. «Антонио похож на бабушку — никогда не думал, что доживу до этого момента», «Он плохо стареет. Сначала я его даже не узнал», «Он изменился», «Такая прическа его старит», «Неужели это Бандерас?» — писали фанаты.