«Постаревший» Бандерас смутил фанатов

Внешность испанского актера Антонио Бандераса на новых фотографиях смутила поклонников. Соответствующие снимки и высказывания появились на сайте Daily Mail.
63-летний актер посетил мероприятие в родном городе Малага (Испания). Фотографы запечатлели телезвезду в белой рубашке, бежевых джинсах с потертостями и замшевых ботинках в тон. Среди прочего Бандерас надел массивное колье, браслеты и часы с коричневым кожаным ремешком. Также
все заметили, что Бандерас сменил прическу: на кадрах видны его поседевшие кудрявые волосы.
Читатели издания удивились изменениям во внешнем виде актера, о чем написали в многочисленных комментариях под изображениями. «Антонио похож на бабушку — никогда не думал, что доживу до этого момента», «Он плохо стареет. Сначала я его даже не узнал», «Он изменился», «Такая прическа его старит», «Неужели это Бандерас?» — писали фанаты.
В августе 2019 года Антонио Бандерас рассказал об изменившем его жизнь инфаркте. Артист признался, что подобные случаи психологически меняют человека и мотивируют привести себя в безупречное состояние: «Ты хочешь делать больше. Ты говоришь: "Я могу сделать хорошую работу!" И я решил, что буду делать больше интересных фильмов».