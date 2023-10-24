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24 октября 2023, новость

83-летнюю Светлану Светличную вылечили от пневмонии за 10 дней

Актриса заболела, находясь на лечении в Психиатрическом стационаре имени Гиляровского
Светлана Светличная | Источник: Legion-Media.ru

Советскую и российскую актрису Светлану Светличную вылечили от пневмонии за 10 дней. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Сейчас 83-летняя артистка находится под наблюдением врачей в центре борьбы с туберкулезом в Москве. Ранее медики обнаружили у звезды фильма «Бриллиантовая рука» небольшие рубцовые изменения в легких, однако новых очагов нет.

В начале октября сообщалось, что артистка заболела, находясь на лечении в Психиатрическом стационаре имени Гиляровского, куда была госпитализирована ранее. Светличная пожаловалась на боли в груди, после чего ей сделали рентгеновский снимок и обнаружили признаки правосторонней нижнедолевой пневмонии.

Ранее друзья Светличной заявили о насильном удерживании актрисы в психиатрической клинике. Они сообщили, что не верят в то, что Светличная подписала согласие о запрете свиданий с «любимыми друзьями». Эту информацию впоследствии опроверг друг семьи артистки.

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