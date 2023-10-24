83-летнюю Светлану Светличную вылечили от пневмонии за 10 дней

Советскую и российскую актрису Светлану Светличную вылечили от пневмонии за 10 дней. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сейчас 83-летняя артистка находится под наблюдением врачей в центре борьбы с туберкулезом в Москве. Ранее медики обнаружили у звезды фильма «Бриллиантовая рука» небольшие рубцовые изменения в легких, однако новых очагов нет.
В начале октября сообщалось, что артистка заболела, находясь на лечении в Психиатрическом стационаре имени Гиляровского, куда была госпитализирована ранее. Светличная пожаловалась на боли в груди, после чего ей сделали рентгеновский снимок и обнаружили признаки правосторонней нижнедолевой пневмонии.
Ранее друзья Светличной заявили о насильном удерживании актрисы в психиатрической клинике. Они сообщили, что не верят в то, что Светличная подписала согласие о запрете свиданий с «любимыми друзьями». Эту информацию впоследствии опроверг друг семьи артистки.