Богомолов рассказал, как «медленно приучал» зрителей к своим спектаклям

Константин Богомолов

Режиссер Константин Богомолов признался, что «медленно приучал» зрителей к своим работам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Богомолов вспомнил, как в начале работы его театра люди массово уходили из зала на премьерах. По словам режиссера, с постановки «Идеальный муж» ушло 150 человек из 800, а с «Карамазовых» — 300 из 800. Богомолов славится своими резонансными и необычными спектаклями.

«А "Карамазовы" идут десять лет, полный зал, пять часов. До самого конца сейчас досиживает полный зал», — поделился режиссер.

Богомолов отметил, что негативная реакция публики привлекала интерес к его работам. Театральный деятель уверен, что в его профессии необходимо иметь характер, а не только талант.

«Они так громко уходили и так громко возмущались везде, что это привлекало внимание», — заявил артист.