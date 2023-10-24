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24 октября 2023, новость

Богомолов рассказал, как «медленно приучал» зрителей к своим спектаклям

Режиссер отметил, что негативная реакция публики привлекла внимание к его работам
Константин Богомолов

Режиссер Константин Богомолов признался, что «медленно приучал» зрителей к своим работам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Богомолов вспомнил, как в начале работы его театра люди массово уходили из зала на премьерах. По словам режиссера, с постановки «Идеальный муж» ушло 150 человек из 800, а с «Карамазовых» — 300 из 800. Богомолов славится своими резонансными и необычными спектаклями.

«А "Карамазовы" идут десять лет, полный зал, пять часов. До самого конца сейчас досиживает полный зал», — поделился режиссер.

Богомолов отметил, что негативная реакция публики привлекала интерес к его работам. Театральный деятель уверен, что в его профессии необходимо иметь характер, а не только талант.

«Они так громко уходили и так громко возмущались везде, что это привлекало внимание», — заявил артист.

В сентябре премьеру спектакля Богомолова «Мать» перенесли на конец августа и начало сентября 2024 года. Постановщик готовит постановку по одноименному роману Максима Горького вместе со своими постоянными соавторами — художницей-постановщицей Ларисой Ломакиной, видеохудожником Аланом Мандельштамом и художником по свету Иваном Виноградовым.

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