Названы артисты, которые примут участие в «Песне года»

Лолита Милявская | Источник: PersonaStars

2 декабря в Москве состоится запись «Песни года» во дворце спорта «Мегаспорт». Этот фестиваль является одним из самых известных в стране. Его трансляция на телеэкранах пройдет в новогодние праздники. Согласно информации от kp.ru, уже известен список артистов, которые выступят на шоу.

В список молодых артистов попали Клава Кока, Люся Чеботина и 17-летний Ваня Дмитриенко, который стал известен после хита «Венера-Юпитер».

Shaman примет участие в «Песне года» второй раз в своей карьере. В прошлом году певец был заметно взволнован во время пресс-подходов на фестивале и даже разрешал журналистам дергать его за дреды. Теперь у артиста более официальная прическа, и Ярослав Дронов, сам певец, больше не теряется от неловких вопросов при общении с представителями СМИ.

Известно, что Валерий Леонтьев и Кристина Орбакайте не примут участие в фестивале, так как в данный момент они находятся в США.