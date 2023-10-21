Названа победительница шоу «Голос. Уже не дети»

Вероника Сыромля, фото: Первый канал

Первое место в проекте «Голос. Уже не дети» заняла 19-летняя певица из Севастополя Вероника Сыромля. Победительницу назвали во время финала шоу на Первом канале 20 октября.

Сыромля была участницей команды Егора Крида и финалисткой пятого сезона детского «Голоса». Кроме нее в финал нового шоу вышли Рагда Ханиева, Давид Саникидзе, Иван Кургалин, Мария Мирова, Олеся Казаченко, Мария Панюкова, Рената Таирова.

Лучшей наставницей по итогам «Голос. Уже не дети» после зрительского голосования стала Пелагея.

«Знаю, как хотел Егор. Мне очень приятно. Страна, спасибо огромное», — сказала она.

В шоу «Голос. Уже не дети» участвовали только звезды разных сезонов «Голос. Дети», в частности Данил Плужников, Ярослава Дегтярева, Елизавета Качурак, Рутгер Гарехт и другие.