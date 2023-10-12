Мать покинувшей «Голос» участницы высказалась о скандале с дочкой Трофима

Мать 9-летней участницы шоу «Голос. Уже не дети» Аделии Загребиной высказалась о скандале вокруг дочери певца Трофима, ради которой из проекта выгнали Загребину. Ее цитирует Newsroom24.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-55157869&id=456243029&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Наставник Егор Крид выбрал дочь Трофима Елизавету Трофимову после этапа «Поединки», и Аделии пришлось покинуть проект. Зрители в социальных сетях остались недовольны и решили, что Елизавета прошла состязание по протекции.

По словам Илоны Загребиной, Аделия, которая в «Поединках» исполнила песню Pink Family Portrait, действительно расстроилась, однако семья уважает выбор Крида. «Не всегда происходит в жизни так, как ты хочешь. Принимать это тоже нужно научиться», — сказала она.

Выступление Трофимовой мама Аделии похвалила.

«Слушать было приятно, хороший вокал, правильное произношение у этой девочки. Молодец», — признала она.

Загребина-старшая подчеркнула, что зрители проекта имеют право на свое мнение, однако семья Аделии конфликта не хочет. «Лиза – ребенок, безусловно, талантливый, и мы не хотим никакого конфликта с ребенком. И тем более, чтобы этой девочке было как-то больно и неприятно», — резюмировала она.