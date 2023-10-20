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20 октября 2023, новость

Кидман могла сняться в фильме «Ноттинг Хилл» вместо Джулии Робертс

Голливудская актриса объяснила, почему получила отказ
Николь Кидман | Источник: Legion-Media.ru

Николь Кидман в интервью изданию Marie Claire рассказала, что претендовала на главную женскую роль в фильме «Ноттинг Хилл». Однако вместо нее в картине снялась Джулия Робертс. Кидман объяснила, что ей отказали потому, что посчитали малоизвестной актрисой.

«Я действительно хотела роль, которую Джулия Робертс сыграла в “Ноттинг Хилле”. Но я была недостаточно известна и недостаточно талантлива», — призналась звезда.

Отметим, что на момент выхода фильма «Ноттинг Хилл» в 1999 году на счету Кидман были роли в таких картинах, как «Бэтмен навсегда», «Умереть во имя», «Портрет леди», «Миротворец» и «Практическая магия».

Напомним, главные роли в «Ноттинг Хилле» сыграли Джулия Робертс и Хью Грант. Это история о популярной кинозвезде Анне Скотт и владельце магазина по продаже путеводителей Уильяма Тэкера, которые неожиданно встречаются в Ноттинг Хилле. Герои не замечают, как влюбляются друг друга, но им предстоит смириться с тем, что за их отношениями будет наблюдать весь мир.

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