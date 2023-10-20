Кидман могла сняться в фильме «Ноттинг Хилл» вместо Джулии Робертс

Николь Кидман в интервью изданию Marie Claire рассказала, что претендовала на главную женскую роль в фильме « Ноттинг Хилл ». Однако вместо нее в картине снялась Джулия Робертс . Кидман объяснила, что ей отказали потому, что посчитали малоизвестной актрисой.

«Я действительно хотела роль, которую Джулия Робертс сыграла в “Ноттинг Хилле”. Но я была недостаточно известна и недостаточно талантлива», — призналась звезда.

Напомним, главные роли в «Ноттинг Хилле» сыграли Джулия Робертс и Хью Грант. Это история о популярной кинозвезде Анне Скотт и владельце магазина по продаже путеводителей Уильяма Тэкера, которые неожиданно встречаются в Ноттинг Хилле. Герои не замечают, как влюбляются друг друга, но им предстоит смириться с тем, что за их отношениями будет наблюдать весь мир.