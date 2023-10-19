Звезда «Наследников» пожаловался на обрушившуюся славу после 60 лет

Брайан Кокс | Источник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Наследники» Брайан Кокс посетовал, что из-за шоу к нему пришла популярность. Его слова передает The Guardian.

«Я утратил свою анонимность и понял, насколько она важна для меня. Я никогда не испытывал ничего подобного: вы просите об успехе своей работы, получаете, а потом вам приходится сталкиваться с последствиями. Я всегда ценил свою частную жизнь, но с этим покончено», — пожаловался 77-летний актер.

Кокс заявил, что ему повезло быть непубличным на протяжении многих лет. Он признался, что занимается актерством уже больше 60 лет, но только после «Наследников» его жизнь кардинально изменилась.

Кроме того, артист рассказал, что ему предлагали роль в шоу «Игра престолов». Кокс мог сыграть короля Роберта Баратеона, но отказался от участия из-за маленького гонорара.

«Американские постановщики всегда относились к британским актерам иначе. Другими словами, брали их по дешевке», — отметил актер.