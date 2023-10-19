50-летняя Высоцкая показала себя без макияжа и ответила хейтерам

Юлия Высоцкая опубликовала в личном блоге фото, на котором она запечатлела себя без макияжа. Таким образом 50-летняя актриса ответила недоброжелателям, которые раскритиковали ее фото в мини, отметив, что у нее неидеальные тело и кожа.

Высоцкая заявила, что не потерпит оскорблений на своей странице и в свой адрес. Она также пояснила, что у нее нет желания всем нравиться, но, несмотря на это, свои личные границы звезда будет отстаивать.

<div id="vk_post_-48064554_29592"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_29592", -48064554, 29592, 'xCZQmhsxFLUbl7diiTRzC2YGnfU'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Все мы разные. Я не рубль, чтобы всем нравиться, сказал Максим Горький. Но это мое пространство, а, значит, и правила устанавливаю я. И еще, друзья, не ходите на уровень “сама дура”, не стоит. Всем радости в самом субъективном понимании этого слова!» — заявила Высоцкая.

Впрочем, преданные поклонники признались, что для 50 лет актриса выглядит очень хорошо и молодо, а ее фигуре многие позавидуют.