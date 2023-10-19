50-летняя Высоцкая показала себя без макияжа и ответила хейтерам

Юлия Высоцкая опубликовала в личном блоге фото, на котором она запечатлела себя без макияжа. Таким образом 50-летняя актриса ответила недоброжелателям, которые раскритиковали ее фото в мини, отметив, что у нее неидеальные тело и кожа.
Высоцкая заявила, что не потерпит оскорблений на своей странице и в свой адрес. Она также пояснила, что у нее нет желания всем нравиться, но, несмотря на это, свои личные границы звезда будет отстаивать.
«Все мы разные. Я не рубль, чтобы всем нравиться, сказал Максим Горький. Но это мое пространство, а, значит, и правила устанавливаю я. И еще, друзья, не ходите на уровень “сама дура”, не стоит. Всем радости в самом субъективном понимании этого слова!» — заявила Высоцкая.
Впрочем, преданные поклонники признались, что для 50 лет актриса выглядит очень хорошо и молодо, а ее фигуре многие позавидуют.
Ранее Юлия Высоцкая опубликовала видео в купальнике, продемонстрировав стройное тело.