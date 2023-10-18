Энн Хэтэуэй примерила неожиданный образ на съемках нового фильма

Кадр из фильма «Эйлин»

Энн Хэтэуэй снялась в фильме «Эйлин». Для участия в картине 40-летняя актриса предстала в неожиданном образе — она надела светлый парик. В картине она сыграет психолога Ребекку.

Действие картины происходит в 1964 году. Молодая секретарша Эйлин (Томасин МакКензи) живет с отцом-алкоголиком и работает в тюрьме для несовершеннолетних. Сюда же на работу устраивается психолог Ребекка, под влиянием которой оказывается главная героиня.

Благодаря этому знакомству, Эйлин раскрывает себя с новых сторон. Но в процессе работы над собой она запутывается в темном прошлом психолога.

В основу фильма лег одноименный роман Оттессы Мошфег, вышедший в 2015 году. Произведение вошло в шорт-лист Букеровской премии.