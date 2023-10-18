Наверх
18 октября 2023, фоторепортажСъемки

Дмитрий Нагиев вернулся к съемкам: первые кадры с площадки

Актер исполняет главную роль в новом комедийном сериале «Кто быстрее?»
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Дмитрий Нагиев приступил к работе над восьмисерийной приключенческой комедией «Кто быстрее?» режиссеров Ивана и Анастасии Снежкиных.

По сюжету, бывший зэк Кекчуп (Нагиев) попадает в аварию на внедорожнике. Перед тем как потерять сознание, он рассказывает девяти незнакомцам, что спрятал бриллиантов на миллиард рублей, для поиска которых сообщает странные вводные — «Геленджик» и «русалка». Решив, что водитель умер, герои пускаются на поиски сокровищ, не подозревая, что их догоняют бандиты, работающие на бывшую подельницу Кекчупа, и он сам, вышедший из комы.

56-летний Нагиев признался, что, в отличие от своего героя, не знал бы, на что потратить миллиард. «У меня плохо с фантазией. В результате, кажется, все раздал бы. Я в принципе люблю делать подарки и не думаю, что эти деньги долго хранились бы», — признался актер.

Режиссеры отмечают, что сериал «исследует всевозможные грани человеческой алчности», не ударяясь при этом в морализаторство, и проводят параллели с «Двенадцатью стульями». «Алчность можно клеймить, а можно над ней смеяться. Мы выбрали второе, — говорят Снежкины. — Для этого наши герои, обычные люди, оказавшись в немыслимых ситуациях, превращаются в супергероев, способных преодолеть огонь, воду и медные трубы».

Вместе с Нагиевым в проекте появятся Ольга Медынич, Анна Банщикова, Екатерина Кабак, Кирилл Полухин, Григорий Калинин, Сергей Муравьев, Егор Губарев и другие. 

Съемки сериала проходят в Санкт-Петербурге. Премьера многосерийной комедии «Кто быстрее?» состоится на телеканале СТС. Точная дата пока не сообщается.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Егор Губарев
Анна Банщикова
Сергей Безруков поймал 17 рыб вместе с массовкой на съемках
Дмитрий Нагиев
Кто быстрее?
Прилучный, Куркова, Розанова снялись в продолжении сериала
Кирилл Полухин
Екатерина Кабак
Павел Прилучный рассказал об экстремальных съемках
Ольга Медынич
Григорий Калинин
Григорій Калінін
Садальский рассказал, как актеры помогают себе заплакать в кадре
Снигирь танцует танго в новом сериале Тодоровского: первые кадры
Актер ни разу не моргнул на съемках фильма известного режиссера
Дочь Захарова вспомнила, как Абдулов напугал ее на съемках
Энистон полностью обнажилась для съемок постельной сцены в «Утреннем шоу»
Никита Ефремов играет Соловья-Разбойника: первые кадры
Кристина Асмус рассказала о жизни на костылях
Момоа переодевался в Деппа, чтобы дразнить Херд на съемках «Аквамена 2»
Ходченкова играет 17-летнюю девушку в новом фильме: первые кадры
Анджелина Джоли играет оперную диву: первые кадры в образе
Ирина Безрукова напугала поклонников фото со съемок фильма
Бондарчуку понадобился нашатырь на съемках «Повелителя ветра»
Безруков в мире советского гламура: кадры со съемок сериала
Бикович стал блондином ради роли поп-звезды: первые кадры
Кристина Асмус вернулась к съемкам с гипсом на ноге
Аксенова поддержала Гагарину в первый день съемок продолжения «Бывших»
Бузова и Бондаренко снова снялись вместе в страстной сцене
Известный рэпер вывихнул палец каскадеру на съемках «Неудержимых»
Ведущий Борисов снялся в сериале со звездой «Сватов»: первые кадры
Цыганов рассказал о временной потере памяти на съемках
Сын Домогарова приступил к съемкам сериала: первые фото
Кока, Карнавал, Алсу, Королёва: все звезды на съемках «Битвы поколений»
Климова вернулась к съемкам популярного сериала: первые кадры
Куценко появится в новой роли с длинными волосами: первые фото
Появились первые кадры с Дарьей Сагаловой со съемок «Букиных»
Звезда «Сватов» рассказала о влюбленности в Федора Добронравова
Звезда «Тайн следствия» Ковальчук рассказала о сложностях съемок с дочкой
Самбурская стала замдиректора гипермаркета в новом сериале: первые кадры
Агутин снимается в сериале «Хрупкое»: первые кадры
Гарик Харламов показал возлюбленную на съемках сериала
Утяшева и Воля снимаются вместе в Самарканде: первые фото
Сладкий сентябрь: 7 продолжений сериалов, выхода которых все ждали
Иван Янковский в образе Раскольникова: первые кадры
Стоянов играет Брежнева в сериале про Олимпиаду-80: первые фото
Бондарчук играет «стареющего бандита» в сериале: первые кадры
Наташа Королёва пожаловалась на трудные съемки в кино
«Я не имела права голоса»: Гузеева вспомнила съемки с Гурченко
Вышел трейлер «Бременских музыкантов» с Пересильд, Ароновой, Буруновым
Кейт Уинслет рассказала о съемках обнаженной сцены
Кристина Асмус показала себя в свадебном платье
Ольга Бузова напугала гримом на съемках
Самбурская примерила беременный живот на съемках
У сериала «Каменская» может появиться ремейк
Елена Воробей играет Бабу Ягу в новом фильме: первые кадры
Дава и Равшана Куркова играют родителей в новом фильме: первые кадры
Гузеева и Харламов снялись вместе в кино: первые кадры
Михалкова, Пегова, Бикович на съемках продолжения «Беспринципных»: первые фото
Новые трейлеры
Императрицы
Трейлер
Конфетный переулок
Тизер-трейлер (англ.)
Родные люди
Родные люди — Трейлер
Проклятие
Проклятие — Трейлер (англ.)
Вилли Вонка
Трейлер №2 (англ.)
Новогодний шеф
Трейлер
Лео
Трейлер (англ.)
Теория больших денег
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь