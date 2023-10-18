Дмитрий Нагиев вернулся к съемкам: первые кадры с площадки

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Дмитрий Нагиев приступил к работе над восьмисерийной приключенческой комедией «Кто быстрее?» режиссеров Ивана и Анастасии Снежкиных.

По сюжету, бывший зэк Кекчуп (Нагиев) попадает в аварию на внедорожнике. Перед тем как потерять сознание, он рассказывает девяти незнакомцам, что спрятал бриллиантов на миллиард рублей, для поиска которых сообщает странные вводные — «Геленджик» и «русалка». Решив, что водитель умер, герои пускаются на поиски сокровищ, не подозревая, что их догоняют бандиты, работающие на бывшую подельницу Кекчупа, и он сам, вышедший из комы.

56-летний Нагиев признался, что, в отличие от своего героя, не знал бы, на что потратить миллиард. «У меня плохо с фантазией. В результате, кажется, все раздал бы. Я в принципе люблю делать подарки и не думаю, что эти деньги долго хранились бы», — признался актер.

Режиссеры отмечают, что сериал «исследует всевозможные грани человеческой алчности», не ударяясь при этом в морализаторство, и проводят параллели с «Двенадцатью стульями». «Алчность можно клеймить, а можно над ней смеяться. Мы выбрали второе, — говорят Снежкины. — Для этого наши герои, обычные люди, оказавшись в немыслимых ситуациях, превращаются в супергероев, способных преодолеть огонь, воду и медные трубы».