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17 октября 2023, новость

Близнецы из «Приключений Электроника» объяснили, почему не снимались долгие годы

Юрий и Владимир Торсуевы пришли в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион»
Владимир и Юрий Торсуевы | Источник: PersonaStars

Прославившиеся благодаря советскому фильму «Приключения Электроника» Юрий и Владимир Торсуевы стали гостями шоу «Секрет на миллион». В беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой они объяснили, почему на пике популярности оставили кино.

57-летние братья-близнецы признались, что после успеха киноленты ждали предложений от режиссеров, но их так и не последовало. Разочаровавшись в кинематографе, Торсуевы решили выбрать другие профессии.

«Проходит год, проходит два, проходит три. Мы уже заканчиваем школу, пришло время выбора. И мы начали понимать, что профессия актера — это профессия, где гарантий никто никаких не может дать. Можно получить диплом актера и оставаться на всю жизнь каким-то статистом в провинциальном театре. Говорить о том, что ты будешь востребованным в кино, тоже достаточно сложно», — пояснил Юрий Торсуев.

Братья учились в полиграфическом институте, а затем в МГУ. Однако дипломы о высших образованиях они так и не получили. Владимира оба раза отчисляли из-за неуспеваемости, а Юрий уходил из университета за компанию с братом. Торсуевы даже подрабатывали таксистами, а сейчас решили вернуться в кино и на телевидение. Так, актеры-близнецы снялись в нашумевшем еще до выхода фильме «Брат 3».

Напомним, премьера фильма «Приключения Электроника» состоялась в 1980 году. Режиссер Константин Бромберг снял картину о дружбе робота и обычного школьника. 

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