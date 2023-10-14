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14 октября 2023, новость

Мельникова пошутила о причинах своего возвращения в «Папины дочки»

Актриса заявила, что снялась в проекте из-за стокгольмского синдрома

Сыгравшая Женю Васнецову в сериале «Папины дочки» актриса Дарья Мельникова в шоу «ОК на связи!» назвала причины возвращения в проект.

Артистка рассказала, что решилась на съемки в сериале «Папины дочки. Новые» из-за стокгольмского синдрома, добавив, что условия работы в оригинальном проекте были тяжелыми. Мельникова пошутила, что тот период является «пятью годами рабства».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Меня приводили, уводили, еду выдавали после смены. Родителей я не видела, людей не видела, белого света не видела», — рассказала актриса. Мельникова добавила в шутливой форме, что паспорт ей выдали после завершения съемок, а потому она сразу после окончания «Папиных дочек» вышла замуж.

Сериал «Папины дочки. Новые» вышел на экраны 18 сентября. В сиквеле телепроекта также появились Лиза АрзамасоваАндрей ЛеоновМирослава КарповичЕкатерина СтаршоваТатьяна ОрловаНонна ГришаеваАлександр ОлешкоОльга Волкова и другие звезды.

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