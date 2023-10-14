Мельникова пошутила о причинах своего возвращения в «Папины дочки»

Сыгравшая Женю Васнецову в сериале « Папины дочки » актриса Дарья Мельникова в шоу «ОК на связи!» назвала причины возвращения в проект.

Артистка рассказала, что решилась на съемки в сериале « Папины дочки. Новые » из-за стокгольмского синдрома, добавив, что условия работы в оригинальном проекте были тяжелыми. Мельникова пошутила, что тот период является «пятью годами рабства».

«Меня приводили, уводили, еду выдавали после смены. Родителей я не видела, людей не видела, белого света не видела», — рассказала актриса. Мельникова добавила в шутливой форме, что паспорт ей выдали после завершения съемок, а потому она сразу после окончания «Папиных дочек» вышла замуж.