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14 октября 2023, новость

Дочь Трофима вылетела из шоу «Голос. Уже не дети»

Наставник Егор Крид выгнал Лизу Трофимову из нового «Голоса»

Из шоу «Голос. Уже не дети», в котором участвуют выросшие участники шоу «Голос. Дети», вылетела Лиза Трофимова — дочь певца Трофима. Об этом сообщает «СтарХит».

15-летняя девушка после прохождения в полуфинал оказалась объектом хейтерских комментариев в соцсетях — критики обвиняли жюри в предвзятости.

В полуфинале она исполнила песню «Кажется», после чего к ней обратился наставник Егор Крид. Он попросил девушку не бросать музыку.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ты — особенный человечек, береги это. Когда у тебя очень известный папа, вдвойне сложно. Но, Лиза, выходя на сцену, всем этим комментаторам ты закрываешь ротик и доказываешь, что ты большой талант», — отметил он.

Крид не выбрал Трофимову, в финал он взял Веронику Сыромлю и Рагду Ханиеву.

Финал проекта «Голос. Уже не дети» пройдет 20 октября в прямом эфире Первого канала.

Накануне мать 9-летней участницы шоу «Голос. Уже не дети» Аделии Загребиной высказалась о скандале вокруг дочери Трофима, ради которой из проекта выгнали Загребину.

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