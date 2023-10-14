Дочь Трофима вылетела из шоу «Голос. Уже не дети»

Из шоу «Голос. Уже не дети», в котором участвуют выросшие участники шоу «Голос. Дети», вылетела Лиза Трофимова — дочь певца Трофима. Об этом сообщает «СтарХит».
15-летняя девушка после прохождения в полуфинал оказалась объектом хейтерских комментариев в соцсетях — критики обвиняли жюри в предвзятости.
В полуфинале она исполнила песню «Кажется», после чего к ней обратился наставник Егор Крид. Он попросил девушку не бросать музыку.
«Ты — особенный человечек, береги это. Когда у тебя очень известный папа, вдвойне сложно. Но, Лиза, выходя на сцену, всем этим комментаторам ты закрываешь ротик и доказываешь, что ты большой талант», — отметил он.
Крид не выбрал Трофимову, в финал он взял Веронику Сыромлю и Рагду Ханиеву.
Финал проекта «Голос. Уже не дети» пройдет 20 октября в прямом эфире Первого канала.
Накануне мать 9-летней участницы шоу «Голос. Уже не дети» Аделии Загребиной высказалась о скандале вокруг дочери Трофима, ради которой из проекта выгнали Загребину.