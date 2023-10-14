Снигирь танцует танго в новом сериале Тодоровского: первые кадры

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Стартовали съемки многосерийной мистической мелодрамы «Танго» с Юлией Снигирь и Денисом Шведовым в главных ролях.

По сюжету, главная героиня Нора (Снигирь) — бизнес-леди со стальной хваткой. Идеально выстроенная и четко структурированная жизнь рушится, когда умирает ее муж Ваня (Шведов), который, как выясняется впоследствии, вел двойную жизнь, тайно занимался танго и изменял Норе с женщиной-тренером.

Пытаясь разобраться в произошедшем, героиня сама отправляется в школу танцев. К этому месту она поначалу относится с недоверием, однако постепенно Нора узнает себя настоящую и начинает осознавать ошибки в отношениях с мужем.

«Мне нравится, что в “Танго” все устроено намного тоньше, и героиня не просто так хватается за перемены и начинает жить новой жизнью, — делится Юлия Снигирь. — Меняться сложно — и с этими трудностями Норе предстоит иметь дело», — призналась Снигирь.

В сериале также снимаются Анастасия Талызина, Риналь Мухаметов, Василий Бриченко, Максим Карушев и Маргарита Фараджева

Производством занимается Kion и продюсерская компания Валерия Тодоровского «Мармот-фильм». Режиссером многосерийной мистической мелодрамы стал Сергей Сенцов, ранее работавший над такими проектами, как «1703», «Дылды», «Физрук».