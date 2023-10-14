Наверх
14 октября 2023, фоторепортажСъемки

Снигирь танцует танго в новом сериале Тодоровского: первые кадры

Актриса получила главную роль в мелодраме «Танго»
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Стартовали съемки многосерийной мистической мелодрамы «Танго» с Юлией Снигирь и Денисом Шведовым в главных ролях.

По сюжету, главная героиня Нора (Снигирь) — бизнес-леди со стальной хваткой. Идеально выстроенная и четко структурированная жизнь рушится, когда умирает ее муж Ваня (Шведов), который, как выясняется впоследствии, вел двойную жизнь, тайно занимался танго и изменял Норе с женщиной-тренером.

Пытаясь разобраться в произошедшем, героиня сама отправляется в школу танцев. К этому месту она поначалу относится с недоверием, однако постепенно Нора узнает себя настоящую и начинает осознавать ошибки в отношениях с мужем.

«Мне нравится, что в “Танго” все устроено намного тоньше, и героиня не просто так хватается за перемены и начинает жить новой жизнью, — делится Юлия Снигирь. — Меняться сложно — и с этими трудностями Норе предстоит иметь дело», — призналась Снигирь.

В сериале также снимаются Анастасия Талызина, Риналь Мухаметов, Василий Бриченко, Максим Карушев и Маргарита Фараджева

Производством занимается Kion и продюсерская компания Валерия Тодоровского «Мармот-фильм». Режиссером многосерийной мистической мелодрамы стал Сергей Сенцов, ранее работавший над такими проектами, как «1703», «Дылды», «Физрук».

Дата выхода сериала «Танго» пока не сообщается.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Василий Бриченко
Анастасия Талызина
Актер ни разу не моргнул на съемках фильма известного режиссера
Риналь Мухаметов
Юлия Снигирь
Дочь Захарова вспомнила, как Абдулов напугал ее на съемках
Танго
Денис Шведов
Энистон полностью обнажилась для съемок постельной сцены в «Утреннем шоу»
Валерий Тодоровский
Никита Ефремов играет Соловья-Разбойника: первые кадры
Кристина Асмус рассказала о жизни на костылях
Момоа переодевался в Деппа, чтобы дразнить Херд на съемках «Аквамена 2»
Ходченкова играет 17-летнюю девушку в новом фильме: первые кадры
Анджелина Джоли играет оперную диву: первые кадры в образе
Ирина Безрукова напугала поклонников фото со съемок фильма
Бондарчуку понадобился нашатырь на съемках «Повелителя ветра»
Безруков в мире советского гламура: кадры со съемок сериала
Бикович стал блондином ради роли поп-звезды: первые кадры
Кристина Асмус вернулась к съемкам с гипсом на ноге
Аксенова поддержала Гагарину в первый день съемок продолжения «Бывших»
Бузова и Бондаренко снова снялись вместе в страстной сцене
Известный рэпер вывихнул палец каскадеру на съемках «Неудержимых»
Ведущий Борисов снялся в сериале со звездой «Сватов»: первые кадры
Цыганов рассказал о временной потере памяти на съемках
Сын Домогарова приступил к съемкам сериала: первые фото
Кока, Карнавал, Алсу, Королёва: все звезды на съемках «Битвы поколений»
Вилкова, Снигирь, Верники, Арнтгольц посетили премьеру фильма
Климова вернулась к съемкам популярного сериала: первые кадры
Куценко появится в новой роли с длинными волосами: первые фото
Появились первые кадры с Дарьей Сагаловой со съемок «Букиных»
Звезда «Сватов» рассказала о влюбленности в Федора Добронравова
Звезда «Тайн следствия» Ковальчук рассказала о сложностях съемок с дочкой
Самбурская стала замдиректора гипермаркета в новом сериале: первые кадры
Агутин снимается в сериале «Хрупкое»: первые кадры
Гарик Харламов показал возлюбленную на съемках сериала
Утяшева и Воля снимаются вместе в Самарканде: первые фото
Сладкий сентябрь: 7 продолжений сериалов, выхода которых все ждали
Иван Янковский в образе Раскольникова: первые кадры
Стоянов играет Брежнева в сериале про Олимпиаду-80: первые фото
Бондарчук играет «стареющего бандита» в сериале: первые кадры
Наташа Королёва пожаловалась на трудные съемки в кино
«Я не имела права голоса»: Гузеева вспомнила съемки с Гурченко
Вышел трейлер «Бременских музыкантов» с Пересильд, Ароновой, Буруновым
Кейт Уинслет рассказала о съемках обнаженной сцены
Кристина Асмус показала себя в свадебном платье
Ольга Бузова напугала гримом на съемках
Самбурская примерила беременный живот на съемках
У сериала «Каменская» может появиться ремейк
Елена Воробей играет Бабу Ягу в новом фильме: первые кадры
Дава и Равшана Куркова играют родителей в новом фильме: первые кадры
Гузеева и Харламов снялись вместе в кино: первые кадры
Михалкова, Пегова, Бикович на съемках продолжения «Беспринципных»: первые фото
Киркоров с отцом, Польских, Тодоренко на съемках новых «Елок»: первые фото
Милош Бикович стал блондином для новой роли
Канделаки, Бочкарева, Светлаков: звезды на презентации онлайн-кинотеатра
Долина, Самбурская и Муцениеце появятся в новом сериале: первые кадры
Новые трейлеры
Конфетный переулок
Тизер-трейлер (англ.)
Родные люди
Родные люди — Трейлер
Проклятие
Проклятие — Трейлер (англ.)
Вилли Вонка
Трейлер №2 (англ.)
Новогодний шеф
Трейлер
Лео
Трейлер (англ.)
Теория больших денег
Трейлер
Трудные подростки
Тизер (5 сезон)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь