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12 октября 2023, новость

Ксения Бородина стала ведущей 10-го сезона шоу «Последний герой»

Звезда «Дома 2» заменит уехавшую из России Яну Троянову
Последний герой

Телеведущая Ксения Бородина займет пост ведущей 10-го сезона телешоу «Последний герой», где заменит уехавшую из России актрису Яну Троянову. Об этом пишет «СтарХит».

Экс-звезда «Дома 2» отправилась в Таиланд для съемок реалити-шоу. Шоураннеры выбрали Бородину благодаря ее коммуникационным талантам, а также большому опыту на реалити-шоу и знаниям в области психологии. По данным издания, 10-й сезон «Последнего героя» будет посвящен взаимоотношениям в семье, поэтому телеведущей пригодятся и ее материнские навыки в том числе, сообщает СМИ.

Десятый сезон телепроекта появится в эфире с подзаголовком «Последний герой. Остаться семьей». Впервые участниками проекта станут матери, дети и отцы. В двух командах по семь человек сойдутся представители самых разных поколений.

Ранее стало известно, что Троянова уехала из России во Францию в октябре 2022 года после съемок последнего сезона «Ольги». Перед отъездом Троянова продала квартиру в центре Москвы на Большой Ордынке за 40 млн руб. После этого актрису попросили признать иностранным агентом.

Любопытно, что в 2021 году о своем желании вести проект «Последний герой» сообщала Ольга Бузова. А о том, что шоу о выживании снова вернется на экраны после двухлетнего перерыва, стало известно в июне этого года в ходе Международного экономического форума в Петербурге. 

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