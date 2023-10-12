Ксения Бородина стала ведущей 10-го сезона шоу «Последний герой»

Последний герой

Телеведущая Ксения Бородина займет пост ведущей 10-го сезона телешоу «Последний герой», где заменит уехавшую из России актрису Яну Троянову. Об этом пишет «СтарХит».

Экс-звезда «Дома 2» отправилась в Таиланд для съемок реалити-шоу. Шоураннеры выбрали Бородину благодаря ее коммуникационным талантам, а также большому опыту на реалити-шоу и знаниям в области психологии. По данным издания, 10-й сезон «Последнего героя» будет посвящен взаимоотношениям в семье, поэтому телеведущей пригодятся и ее материнские навыки в том числе, сообщает СМИ.

Десятый сезон телепроекта появится в эфире с подзаголовком «Последний герой. Остаться семьей». Впервые участниками проекта станут матери, дети и отцы. В двух командах по семь человек сойдутся представители самых разных поколений.

Ранее стало известно, что Троянова уехала из России во Францию в октябре 2022 года после съемок последнего сезона «Ольги». Перед отъездом Троянова продала квартиру в центре Москвы на Большой Ордынке за 40 млн руб. После этого актрису попросили признать иностранным агентом.