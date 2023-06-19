Шоу «Последний герой» снова вернется в эфир

Елена Проклова в шоу «Последний герой»

Константин Обухов, генеральный продюсер ТВ-3, и Юлия Сумачева, генеральный продюсер компании «Вайт Медиа», объявили о начале работы над юбилейным десятым сезоном шоу «Последний герой». Об этом они сообщили на Международном экономическом форуме, который проходил в Санкт-Петербурге.

Обухов отметил, что «Последний герой» — это любимый проект телезрителей, а для телеканала работа над его созданием — особое событие, тем более в этот раз сезон будет юбилейным. Сумачева добавила, что зрителей будут ждать новые и интересные испытания, неподдельные эмоции и очень красивые пейзажи.

Место проведения нового сезона, а также имена ведущего и участников будут объявлены позже. Известно лишь, что в новом «Последнем герое» будут две команды, по 8 человек в каждой. Герои проведут до 39 дней в джунглях, сражаясь со стихией, голодом, опасными животными, насекомыми и друг с другом.