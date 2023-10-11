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11 октября 2023, новость

Надежда Бабкина объяснила свой уход из «Модного приговора»

Народная артистка России заявила, что она «не крепостная», чтобы сидеть и ждать возрождения шоу
Надежда Бабкина

Надежда Бабкина дала интервью изданию «Вокруг ТВ» и рассказала о своем решении перестать сотрудничать с «Первым каналом» и покинуть программу «Модный приговор», прекратившую выходить в эфир с марта прошлого года.

По словам артистки, она устала жить в неизвестности, гадая, запустят проект или нет, поэтому приняла другое предложение. «Я не хочу быть крепостной, я человек свободный. Я ко всему отношусь с пониманием. Может, что-то иссякло, уже нет надобности и необходимости, а у других есть желание со мной поработать», — рассказала 73-летняя Бабкина.

Напомним, Надежда Бабкина работала в программе «Модный приговор» на «Первом канале» на протяжении 12 лет. Она выступала в качестве «защитницы» героинь программы, обвинявшихся в «преступлениях» против моды.

После того, как шоу было поставлено на паузу, Бабкина приняла предложение от телеканала НТВ. В настоящее время она ведет передачу похожего формата «Модный vs Народный» вместе со стилистом Владом Лисовцом.

Ранее бывший ведущий «Модного приговора» Александр Васильев высказался о шоу «Модный vs Народный» и назвал его суррогатом популярного проекта «Первого канала».

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