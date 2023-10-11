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11 октября 2023, новость

Звезда КВН высказался о причине потери популярности игры

Вячеслав Макаров выразил уверенность, что КВН «останется надолго и переживет любые изменения в сфере юмора»
Вячеслав Макаров

Российский телеведущий и певец, бывший участник КВН Вячеслав Макаров заявил, что «Клуб веселых и находчивых» немного потерял популярность из-за того, что появились другие юмористические шоу. Об этом он высказался в интервью «Газете.Ru».

«КВН, возможно, немного потерял популярность за счет того, что появилось множество альтернативных юмористических проектов. Но я бы не сказал, что это случилось глобально», — отметил Макаров.

Он также заявил, что ни один другой проект не дает такой школы жизни и практики в сфере юмора. Кроме того, по словам звезды «Клуба веселых и находчивых», большинство людей, работающих сегодня на телевидении, имеют отношение к КВН. «Есть вещи вечные, а есть проходящие. Мне кажется, что КВН останется надолго и переживет любые изменения, которые будут происходить в мире юмора», — заключил Макаров.

Напомним, Вячеслав Макаров начинал свою карьеру в составе «Сборной Камызякского края». Позже он присоединился к составу шоу «Однажды в России». В 2019 году принимал участие в передаче «Ну-ка, все вместе!», а в 2020-м стал ведущим шоу «Маска» на НТВ. Также в 2020 году состоялся кинодебют актера, он сыграл одну из главных ролей в сериале «#Счастьеесть».

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