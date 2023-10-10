Ходченкова играет 17-летнюю девушку в новом фильме: первые кадры

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

По сюжету, 17-летняя Ольга (ее играет Ходченкова) планирует избавиться от нежелательной беременности, но неожиданно переносится из своего 2005 года, в 2024-й, где она стала матерью-одиночкой и чопорным директором школы Ольгой Васильевной Глаголиной.

Правда, такой она была до недавнего времени, а теперь 36-летняя Ольга Васильевна начинает вести себя как 17-летняя заводила и оторва. Ее сын Иван (эта роль досталась Олегу Савостюку), который оканчивает школу и которого теперь не контролирует строгая мама, решает реализовать свои заветные мечты. Вот только кому-то все-таки придется взять на себя ответственность за семью.

40-летняя Ходченкова призналась, что благодаря участию в этом фильме столкнулась с необычной для себя актерской задачей — как передать манеры и мироощущение 17-летней девушки.

«Необходимо искать разные актерские приемы, пластические и лексические особенности, чтобы сделать свою героиню убедительной. Вспомнить какой была я и мои друзья в этом возрасте. Интересно поработать с такой фактурой — для меня это настоящий вызов!» — заявила актриса.

Также в картине снялись Константин Крюков, Сергей Жарков, Антон Шаврин и другие.