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Дополнительный урок

2022драматриллердетектив
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Сюжет фильма:

Патрулируя улицы во время дежурства, полицейская Вера Седова в одиночку предотвращает трагедию в колледже. Героиня обезвреживает студента, вооруженного ружьем, в результате чего он погибает, а сама Вера оказывается в центре скандала — впоследствии у подростка никакого оружия не находят. На Седову обрушивается шквал негатива со стороны родителей погибшего и общественности. Единственный, кто проявляет сострадание к Вере, — ее назначенный адвокат Илья Нестеров. Погружаясь в это непростое дело, Илья все больше убеждается в том, что студент на самом деле собирался устроить стрельбу. И его сообщник все еще планирует завершить начатое.

Режиссер
Анна Курбатова
В ролях
Кирилл Кяро, Юлия Александрова, Олег Васильков, Владислав Коноплев, Александра Дроздова, Матвей Астраханцев, Валерия Богданова, Николай Балобан, Даниил Слуцкий, Кира Кауфман, Олег Чугунов
Страна
Россия
Премьера
20 октября (РФ)
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Трейлеры2
Кадры11
11
фотографий
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