Патрулируя улицы во время дежурства, полицейская Вера Седова в одиночку предотвращает трагедию в колледже. Героиня обезвреживает студента, вооруженного ружьем, в результате чего он погибает, а сама Вера оказывается в центре скандала — впоследствии у подростка никакого оружия не находят. На Седову обрушивается шквал негатива со стороны родителей погибшего и общественности. Единственный, кто проявляет сострадание к Вере, — ее назначенный адвокат Илья Нестеров. Погружаясь в это непростое дело, Илья все больше убеждается в том, что студент на самом деле собирался устроить стрельбу. И его сообщник все еще планирует завершить начатое.