Умер актер из «Тихого Дона»

Михаил Голубович | Источник: PersonaStars

Народный артист Луганской Народной Республики Михаил Голубович умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщил в Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Голубович скончался после тяжелой болезни. Пасечник выразил соболезнования родным и близким артиста. Он назвал актера «человеком-легендой», который всю свою жизнь посвятил развитию культуры родного края.

«Счастлив, что имел честь близко знать этого удивительного человека. Свой главный жизненный принцип Михаил Голубович всегда формулировал так: «Пахать надо!» Он не мог жить без родного театра, без новых ролей и спектаклей, без общения со студентами, которым долгие годы передавал свое мастерство, без депутатской работы и многого другого», — заявил Пасечник.

Михаил Голубович родился 21 ноября 1943 года в городе Золотоноша. В 1967-м он окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого. После выпуска он начал служить в Луганском академическом украинском музыкально-драматическом театре. В 1987 году артист стал его художественным руководителем. С 2000-го он вел актерский курс в Луганском институте культуры и искусств.