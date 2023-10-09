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9 октября 2023, новость

Умер актер из «Тихого Дона»

Михаил Голубович скончался после тяжелой болезни в возрасте 79 лет
Михаил Голубович | Источник: PersonaStars

Народный артист Луганской Народной Республики Михаил Голубович умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщил в Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Голубович скончался после тяжелой болезни. Пасечник выразил соболезнования родным и близким артиста. Он назвал актера «человеком-легендой», который всю свою жизнь посвятил развитию культуры родного края.

«Счастлив, что имел честь близко знать этого удивительного человека. Свой главный жизненный принцип Михаил Голубович всегда формулировал так: «Пахать надо!» Он не мог жить без родного театра, без новых ролей и спектаклей, без общения со студентами, которым долгие годы передавал свое мастерство, без депутатской работы и многого другого», — заявил Пасечник.

Михаил Голубович родился 21 ноября 1943 года в городе Золотоноша. В 1967-м он окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого. После выпуска он начал служить в Луганском академическом украинском музыкально-драматическом театре. В 1987 году артист стал его художественным руководителем. С 2000-го он вел актерский курс в Луганском институте культуры и искусств.

Голубович дебютировал в кино в 1967 году в картине «Согласен навек». В фильмографии актера более 70 ролей. Он снялся в таких проектах, как «Тихий Дон», «Начало неведомого века», «Кортик», «Как закалялась сталь», «Дума о Ковпаке. Набат», «Гуси-лебеди летят», «Хождение по мукам», «Легенда о княгине Ольге».

В 1977-м Голубович удостоился звания народного артиста Украинской ССР, а в 2015-м стал народным артистом ЛНР. В 2023-м ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

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